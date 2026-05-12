Hayden Panettiere enthüllt traumatisches Erlebnis mit nacktem Promi-Mann
Los Angeles (USA) - Hayden Panettiere (36) packt über ihre turbulente Vergangenheit aus. In einem Interview erinnerte sich die Schauspielerin an einen schockierenden Vorfall mit einem "sehr berühmten Mann" zurück.
Kommende Woche (19. Mai) veröffentlicht die Ex-Freundin von Wladimir Klitschko (50) ihre Memoiren "This Is Me: A Reckoning". Schon eine Woche vor Erscheinen des Buches plauderte die 36-Jährige in einem Podcast aus dem Nähkästchen und schilderte ein Erlebnis aus ihren späten Teenager-Jahren, das ihr bis heute schmerzhaft in Erinnerung geblieben ist.
Im zarten Alter von gerade mal 18 Jahren habe sich Panettiere auf einem Boot befunden, als eine ihr sehr vertraute Person sie in einen kleinen Raum geführt und neben einen nackten Mann ins Bett gelegt habe.
Sie sei im Grunde dazu aufgefordert worden, "sexuelle Handlungen vorzunehmen", erinnerte sich die Blondine im Gespräch mit Podcast-Host Jay Shetty (38) an die "beängstigende" Situation zurück.
Der ältere Mann, der selbst "sehr berühmt" gewesen sei, habe sich dabei verhalten, "als wäre das für ihn ein ganz normaler Tag", so Panettiere weiter.
Hayden Panettiere flüchtete aus beängstigender Situation
Die "Nashville"-Darstellerin schaltete nach eigener Aussage instinktiv in den Überlebensmodus, flüchtete aus dem Zimmer und versteckte sich anderswo auf dem Schiff. "Mein Haar stellte sich auf und ich wurde wild. Ich dachte: 'Das passiert mir nicht.'"
Heute weiß die Mutter einer Tochter, dass sie damals noch viel zu jung war, um das Geschehene tatsächlich begreifen und verarbeiten zu können, auch wenn sie sich selbst bereits für "unglaublich reif" gehalten habe.
Besonders schmerzhaft sei für die Schauspielerin auch der schwere Vertrauensbruch gewesen, den der schockierende Vorfall mit sich brachte.
Denn: Die Person, die Hayden in die bedrohliche Lage gebracht habe, sei für die damals 18-Jährige eine Art Beschützer gewesen und habe sie daher bitter enttäuscht. "So verraten zu werden, ist einfach ein furchtbares Gefühl", gestand Panettiere.
Titelfoto: ANGELA WEISS / AFP