Hayden Panettiere enthüllt traumatisches Erlebnis mit nacktem Promi-Mann

Los Angeles (USA) - Hayden Panettiere (36) packt über ihre turbulente Vergangenheit aus. In einem Interview erinnerte sich die Schauspielerin an einen schockierenden Vorfall mit einem "sehr berühmten Mann" zurück.

Hayden Panettieres (36) Memoiren erscheinen am 19. Mai. © ANGELA WEISS / AFP

Kommende Woche (19. Mai) veröffentlicht die Ex-Freundin von Wladimir Klitschko (50) ihre Memoiren "This Is Me: A Reckoning". Schon eine Woche vor Erscheinen des Buches plauderte die 36-Jährige in einem Podcast aus dem Nähkästchen und schilderte ein Erlebnis aus ihren späten Teenager-Jahren, das ihr bis heute schmerzhaft in Erinnerung geblieben ist.

Im zarten Alter von gerade mal 18 Jahren habe sich Panettiere auf einem Boot befunden, als eine ihr sehr vertraute Person sie in einen kleinen Raum geführt und neben einen nackten Mann ins Bett gelegt habe.

Sie sei im Grunde dazu aufgefordert worden, "sexuelle Handlungen vorzunehmen", erinnerte sich die Blondine im Gespräch mit Podcast-Host Jay Shetty (38) an die "beängstigende" Situation zurück.

Der ältere Mann, der selbst "sehr berühmt" gewesen sei, habe sich dabei verhalten, "als wäre das für ihn ein ganz normaler Tag", so Panettiere weiter.