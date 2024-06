Heesters-Witwe Simone Rethel: "Das klage ich mit Nachdruck an"

Starnberg - Simone Rethel-Heesters (74), Witwe des im Alter von 108 Jahren gestorbenen Schauspielers und Sänger Johannes Heesters , kritisiert eine in vielen Bereichen ungebrochene Diskriminierung von Alter und alten Menschen in der Gesellschaft.

Simone Rethel-Heesters (74) wurde teils nicht für Rollen engagiert, weil sie zu jung für ihr Alter aussieht. © Felix Hörhager/dpa

"Um ja nicht zu diskriminieren, sind wir heute - Gott sei Dank - extrem sensibel und vorsichtig geworden mit Aussagen über Menschen und deren unterschiedlichen Lebensformen, aber wir merken überhaupt nicht, wie die alten Menschen tagtäglich in den Medien und unserer nächsten Umgebung in höchstem Maße diskriminiert werden", sagte Rethel-Heesters, die am 15. Juni 75 Jahre alt wird, der Deutschen Presse-Agentur. "Das klage ich mit Nachdruck an."



Würde dem Alter mehr Respekt entgegengebracht werden, "dann bräuchte man keine Angst vor dem Alter zu haben". Dass die jungen Menschen selbst einmal mit dem Alter konfrontiert werden, vergessen viele junge Menschen, wenn sie etwa den "alten weißen Mann" geißelten.

Dabei seien sehr viele Ältere voller Schaffenskraft. "Wir müssen lernen, das anders zu sehen." Frauen hätten es noch schwerer, im Alter respektiert zu werden.

Sie selbst traf Diskriminierung auf eine ganz andere Weise: Sie sei teils nicht engagiert worden mit dem Argument, sie sehe für ihr Alter zu jung aus. Abhilfe schuf: eine graue Perücke. Etwa ihre Gastrolle als Kindermädchen in der Telenovela "Sturm der Liebe" spielte sie in Grau - und bekam Komplimente: Grau stehe ihr gut.

Aktuell griff sie für eine Foto-Serie wieder zu diversen weißen und grauen Perücken.