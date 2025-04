Für den guten Zweck: "Schwuler Osterhase" fährt mit Auto in Einkaufscenter

Hamburg - In nur drei Wochen ist schon wieder Ostern und wie jedes Jahr wird die Saison traditionell mit den goldenen Charity-Lindt-Hasen in der Europa-Passage eingeleitet. In der Mitte des Hamburger Einkaufcenters türmen sich Tausende der Schoko-Osterhasen, die gegen eine Spende für den guten Zweck erworben werden können. Zum Startschuss der Aktion am Donnerstag gab es noch ein Autogramm einiger Promis obendrauf. Vor allem Julian F. M. Stoeckel (38) zog mit einem besonderen Auftritt alle Blicke auf sich.