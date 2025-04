Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha gestorben

Bis 1917 trug die britische Königsfamilie offiziell den Familiennamen Saxe-Coburg and Gotha, ehe sie den Familiennamen 1917 in den Wirren des Ersten Weltkriegs in Windsor wechselte.

Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha (†82) wurde in seiner Heimat sehr geschätzt. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Andreas wurde am 21. März 1943 auf Schloss Casel in der Niederlausitz in Brandenburg geboren. Er verbrachte einen Teil seiner Kindheit und Jugend in den USA, wohin seine Mutter mit ihrem zweiten Ehemann gezogen war.

Schließlich kehrte er nach Deutschland zurück, leistete Wehrdienst ab und arbeitete in Hamburg, wo er seine spätere Frau Carin kennenlernte. Sie starb im November 2023. Das Paar bekam drei gemeinsame Kinder: Stephanie, Hubertus und Alexander. In den 1970er Jahren ließ sich die Familie in Coburg nieder.

Der Coburger Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) würdigte den verstorbenen Adeligen als "Integrationsfigur für die Coburger Stadtgesellschaft".

Von 1996 bis 2002 habe er auch dem Stadtrat angehört. "Er war ein beeindruckender Mensch, der mit seiner Krankheit bemerkenswert offen umgegangen ist und dabei viel Lebenslust ausgestrahlt hat".