"Ich will, dass es jetzt anfängt": Das ist der Baby-Stand bei DSDS-Star Katharina Eisenblut

Sängerin Katharina Eisenblut erwartet derzeit ihr zweites Kind. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Katharina Eisenblut

Für die zweimalige DSDS-Teilnehmerin hätten die vergangenen 13 Monate turbulenter nicht sein können.

Als wäre die Trennung von Ex-Freund Niko Kronenbitter im Oktober des Vorjahres und die frische Verlobung mit Dominic Höppner nicht schon ausreichend genug, erwartet die 30-Jährige aktuell mit Sehnsucht ihr zweites Kind.

Und das lässt offenbar ziemlich auf sich warten... "Ich sage es euch, ich bin momentan so fertig, dass ich auch so weit bin, zu sagen: 'Okay, egal was jetzt kommt, ich bin bereit für diese Geburt'", informierte sie ihre Fans.

Allzu lange kann und will die 30-Jährige aber nicht mehr warten. "Wenn wir es noch eine Woche schaffen, wäre es gut, vor allem fürs Baby. Ich persönlich habe aber das Gefühl, dass ich nicht mehr lange kann. Da muss ich auch ganz ehrlich sein, mir tut alles weh."