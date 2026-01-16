Heftig! Reality-Star bringt dieses "Andenken" aus Luxus-Urlaub mit

Saint-Barthélemy (Karibik) - Teuer muss nicht immer gut sein! Diese Erfahrung machte US-Serienstar Bethenny Frankel (55, "The Real Housewives of New York City") über den Jahreswechsel. Von ihrem Luxus-Urlaub auf St. Barths brachte die 55-Jährige ein unschönes "Andenken" mit nach Hause.

Bethenny Frankel (55) machte sich nicht nur durch Reality-TV einen Namen. Die 55-Jährige gründete auch das Unternehmen "Skinnygirl Cocktails". © MICHAEL TRAN / AFP

Bereits am 4. Januar teilte die US-Amerikanerin mit ihren mehr als sieben Millionen Followern bei Instagram und TikTok Schnappschüsse aus der Karibik: Schicke Kleider, Strand, Bikinis - und unübersehbare Pusteln im Gesicht.

"Nicht das, was ich mir eigentlich erwartete habe", schrieb Frankel zu ihrem Post. Am Donnerstag meldete sich die 55-Jährige erneut zu Wort, startete eine Schimpftirade und nannte den Grund für die roten Flecken.

Der Reality-Star hatte sich im Urlaub eine bakterielle Infektion im Gesicht eingefangen. "Ich sage Euch, dass ich in meinem Leben nie wieder ein Hotelhandtuch oder -laken benutzen werde", sagte Frankel.

Jeder, der schon einmal hinter die Kulissen eines Hotels geschaut und "diese ekelhaften Behälter mit Handtüchern und Bettwäsche" gesehen hat, könne ihre Aufregung wahrscheinlich nachvollziehen, so die 55-Jährige.