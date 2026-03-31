Heftige Filmabfuhr für Dakota Johnson: "Sie sagten, ich sei arrogant"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Ganz unverblümt gab die bekannte Schauspielerin Dakota Johnson (36) in einem Interview preis, nach einem Casting als "arrogant" abgestempelt worden zu sein. Diese schroffe Zurückweisung ging selbst an dem Promi nicht spurlos vorbei.

Die Schauspielerin Dakota Johnson (36) musste nach einem Filmcasting heftige Vorwürfe einstecken. © EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Eigentlich wollte die "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin bei dem Radiosender "Hits Radio" nur die Werbetrommel für ihren neuen Film "Splitsville" rühren, als sie plötzlich ziemlich persönlich wurde. Die Schauspielerin ließ ihre bisherige Karriere Revue passieren und blieb dabei an einer ganz bestimmten Erinnerung hängen - ein Moment, der sie bis heut prägte.

"Ich hatte einmal ein Vorsprechen, es war ein Rückruf, und ich ging in den Raum, schüttelte jedem die Hand und stellte mich vor. Dann spielte ich die Szene und ging wieder", zitierte Daily Mail die Schauspielerin. Um welches Filmprojekt es sich bei dem Vorfall handelte, verriet die Bekanntheit nicht.

Kurz nach ihrem Auftritt erhielt die 36-Jährige ein merkwürdiges Feedback. Der Casting Director sowie die restliche Jury empfanden das Verhalten der 36-Jährigen als zu überheblich - und das alles nur wegen einer höflichen Geste.

Das Jurorenteam warf der "Independent Spirit Award"-Gewinnerin vor, sie habe sich mit dem Händeschütteln plump einschmeicheln wollen. "Ich habe den Job nicht bekommen, weil sie sagten, ich sei arrogant, aber ich hatte einfach nur gute Manieren … es war ziemlich verrückt", gab sie im Radio-Interview offen zu.