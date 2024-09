Auftritt auf dem Laufsteg: Heidi, wie siehst du denn aus?

Paris - Ist das wirklich Heidi Klum ? Das Model hat sich auf der Pariser Fashion Week in einem äußerst ungewöhnlichen Look präsentiert!

So kennen wir Heidi Klum (51) eigentlich: Lange, blonde Haare und ein elegantes Outfit. © Aurelien Morissard/AP/dpa

Normalerweise kennen wir die GNTM-Chefin mit langer blonder Wallemähne, einem auffälligen Glamour-Outfit und breitem Grinsen im Gesicht.

So präsentierte sich Heidi auch am Dienstag bei der "Le Défilé"-Show der Marke L’Oréal Paris, als sie mit einem langen Lacklederkleid, tiefem Ausschnitt und sexy High Heels über den Laufsteg lief.

Am gestrigen Freitag stolzierte die Vierfach-Mama zum zweiten Mal über den Catwalk des Schweizer Modeunternehmens Vetements. Bei dieser Show, bei der das Motto definitiv nicht "Back To The 90s" lautete, zog die 51-Jährige mit schulterlangen, lockigen Haaren und einem ebenfalls welligen Vollpony wirklich alle Blicke auf sich.

Dazu trug Heidi eine schwarze Lederhose, hohe Lederstiefel, ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Polizei" und darüber einen schwarzen langen Mantel. Ihr ernster Gesichtsausdruck kam noch on top.