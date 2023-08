Busen-Wackler beim Dinner-Date: Heidi Klum lässt "Hans und Franz" tanzen

Ihre kleine Showeinlage unterlegte Heidi mit dem Song "Milkshake" der US-Sängerin Kelis. Darin heißt es "My milkshake brings all the boys to the yard". Also frei übersetzt: "Mein Milchshake lockt alle Jungs in den Garten".

Ob Ehemann Tom auf die Provokation angesprungen ist und wie das Dinner-Date der beiden ausgegangen ist, hat das Pärchen allerdings nicht verraten. Aktuell genießen Klum und Kaulitz noch ihren Italien-Urlaub.

Dass die 50-Jährige gern mit ihren Brüsten "Hans und Franz" Aufmerksamkeit erregt, ist nicht neu. Wann immer es passt, zeigt die Topmodel-Chefin, was sie hat.