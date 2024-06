Dildo, Vibrator und Bratwurst: Heidi Klum heizt in Musikvideo auf GNTM-Finale ein!

Berlin - Vor der großen Final-Show von " Germany's Next Topmodel " am heutigen Donnerstagabend hat Heidi Klum (51) ihre Fans mit einem neuen Musikvideo ordentlich heiß gemacht.

Im Musikvideo zum Song "Spiral" mit Heidi Klum (51, l.) und Sängerin Sophie Hawley-Weld (32, r.) gibt's lecker Bratwurst. © Screenshot/YouTube/SOFI TUKKER

Wie man eine herzzerreißende Trennung von seinem Partner am besten verarbeitet? Diese Antwort geben die 51-Jährige und die US-Band Sofi Tukker in ihrem Video zum Hit "Spiral", das am gestrigen Mittwoch auf YouTube erschienen ist.

Die GNTM-Jurorin und Sängerin Sophie Hawley-Weld (32) veranstalten darin einen gemeinsamen Mädelsabend, der sicher jede Art von Herzschmerz vergessen lassen - bei manchen dafür sicherlich aber Ohrenschmerzen hervorrufen - dürfte.

Zu sehen ist, wie die beiden aufreizend gekleideten Stars zur poppigen Musik tanzen, während sie auf die einzig richtige Art und Weise eine Bratwurst von der Gabel naschen, einen Dildo mit Saugnapf an der Badewanne befestigen oder einen türkisen Vibrator als Mikrofon benutzen.

Mal krabbeln Klum und Hawley-Weld dazu auf allen Vieren über den Boden, mal stehen sie dicht an dicht und reiben ihren Poppes aneinander, ehe gegen Ende des gut dreieinhalb minütigen Videos ein Pizzabote an der Tür klingelt ...

Rein optisch gesehen, kann man den beiden Damen eine hohe Qualität des Musikvideos natürlich nicht absprechen. Die Musik ist und bleibt wie immer Geschmacksache.