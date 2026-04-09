Heidi Klum adoptiert spontan Hundebaby: Jetzt macht Tom Kaulitz seinem Ärger Luft

Los Angeles - Niedlicher Neuzugang im Hause Klum-Kaulitz! Heidi Klum (52) adoptierte spontan ein zuckersüßes Hundebaby. Doch Ehemann Tom Kaulitz (36) ist alles andere als begeistert.

Spontaner Neuzugang! Heidi Klum (52) adoptierte zu Ostern den kleinen Fritz. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/heidiklum

Heidi war mitten in den Dreharbeiten für "Project Runway" in New York. Neben der Drehstätte fand ein riesiges Adoptionsevent für gerettete Hunde statt und die 52-Jährige besuchte die Veranstaltung spontan in ihrer Drehpause, schildert Tom in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

"Der Fritz war zum Schluss über, den wollte keiner haben", erklärt der Gitarrist, "dann hieß es wohl, dass er auch getötet werden würde."

Dort durfte der etwa sechs Monate alte Knirps natürlich nicht zurückbleiben! Heidi musste bei ihrem Mann langwierige Überzeugungsarbeit leisten, denn: "Ich hab erst gesagt 'nee bitte nicht noch einen Hund'", erinnert sich der 36-Jährige.

Das Hollywood-Paar hat nämlich schon zwei große Jagdhunde und besonders bei dem turbulenten Promi-Lifestyle kommen die Tiere manchmal zu kurz. Zwar haben sie Unterstützung, verrät der Kaulitz-Twin, aber besonders die Eingewöhnung und Erziehung würde womöglich auf der Strecke bleiben.

"Da hab ich gesagt 'mein Schatz, am Ende bleibt es doch alles an mir hängen'", tadelt Tom, "weil Hunde füttern, rausgehen, Kacki wegmachen, das macht ja alles Papa."