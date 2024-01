Heidi Klum hat einen neuen Song! Und der erinnert an ...

Heidi Klum (50) und Tiësto (55) haben einen neuen Song herausgebracht. © Warner Music Group/dpa

"Sunglasses At Night" heißt das gute Stück und hört man etwas genauer hin, so erinnert der Song an den 80er-Jahre-Dance-Hit des kanadischen Popmusikers Corey Hart (61). 1984 landete Hart mit "Sunglasses At Night" einen absoluten New-Wave-Hit, der in Werbespots, Videospielen und Discos rauf- und runtergespielt wurde.

Ab dem heutigen Freitag ist die neue alte Single von Heidi Klum, die sie mit dem niederländischen Star-DJ Tiësto (55) produziert hat, im Handel. Natürlich ist das Lied auch gleichzeitig der Titelsong der diesjährigen Staffel von "Germany's Next Topmodel", auf deren Ausstrahlung sich die Zuschauer am 15. Februar freuen dürfen.

Die große Ankündigung ihres neuen Songs machte die Modelmama auf Instagram und lieferte ihren Fans einen ersten Vorgeschmack auf die Melodie und das Musikvideo. In diesem ist zu sehen, wie sich die Blondine im Studio vor dunklem Hintergrund rekelt - und dabei eine dunkle Sonnenbrille trägt.

Eine Riesensensation scheint das nun wirklich nicht zu sein.