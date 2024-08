Klum dreht mit Paris Hilton: Huch Heidi, wo ist denn dein BH?

Los Angeles - Kaum ist der lange Liebesurlaub mit Ehemann Tom Kaulitz (34) vorbei, stürzt Heidi Klum (51) sich wieder in die Arbeit. Doch ob Urlaub oder Job - ein tiefer Ausschnitt und reichlich Haut dürfen bei den Outfits der GNTM-Jurorin nie fehlen. So gewährte sie auch bei einem Videodreh mit Paris Hilton (43) wieder intime Einblicke.

Heidi Klum (51) ließ wieder einmal tief blicken. © Montage: Instagram/heidiklum

Mehrere Wochen lang ließen Heidi und Tom zur Feier ihres fünften Hochzeitstages die Seele baumeln. Das ehemalige Supermodel ließ es sich dabei nicht nehmen, sich regelmäßig äußerst knapp bekleidet ablichten zu lassen.

Doch auch zurück in der Arbeitswelt angekommen lässt die 51-Jährige die Herzen ihrer Fans höherschlagen. Im knappen roten Dress zeigte sie sich an der Seite von Sofía Vergara (52) beim Dreh der neuen "America’s Got Talent"-Staffel. Heidi zählt seit Jahren zu den Juroren der US-Talentshow.

Wenige Tage später setzte sie dann noch einen drauf!

Niemand Geringeres als die Königin der It-Girls - Paris Hilton - hatte die Deutsche zum Dreh ihres neuen Musikvideos eingeladen. Diese Anfrage konnte die Vierfach-Mama natürlich nicht ablehnen.

Heidi kreuzte im extra freizügigen rosa Kleidchen am Set auf - und zeigte dabei womöglich sogar etwas mehr Haut als eigentlich geplant war!