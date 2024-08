Heidis Nackedei-Urlaub geht weiter: Viel Sonne für "Hans und Franz"

Los Angeles (USA) - Vor rund zwei Wochen starteten Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (34) in einen ganz besonderen Liebesurlaub - am 3. August feierten das frühere Supermodel und der Tokio-Hotel-Star das fünfjährige Bestehen ihrer Ehe! Sommer, Sonne, Strand und ihr Liebster scheinen für Heidi vor allem eines zu bedeuten: die perfekte Gelegenheit, " Hans und Franz " ausgiebig frische Luft zu gönnen.

Heidi Klum (51) gönnt "Hans und Franz" derzeit das ein oder andere Bad in der Sonne. © Montage: Instagram/heidiklum

Seit das Promipärchen in den Flieger gen Paradies stieg, setzte die GNTM-Jurorin bereits fünf Posts ab, in denen sie zeigte, wie sie oberkörperfrei das Leben genießt. Alleine in den vergangenen drei Tagen kamen drei Nackedei-Posts hinzu.

Heidi scheint nicht nur sich und ihrem Tom, sondern auch Hans und Franz - wie sie ihre Brüste bekannterweise nennt - eine gehörige Portion Sonne zu gönnen.

Am Wochenende postete die 51-Jährige einen Clip von sich, in dem sie verführerisch aus dem Meer emporstieg. Ein Bikini-Oberteil brauchte sie dafür natürlich nicht, sie präsentierte der Kamera erst ihren Po und Rücken, dann ihre nur von den Händen verdeckte Oberweite. Passend dazu schrieb sie "FREE" (Deutsch: "frei") und an ihren Gatten gerichtet: "nur du und ich".

Am Sonntag meldete sie sich dann abermals ohne Kleidung am Körper bei ihren mehr als zwölf Millionen Insta-Followern. Dieses Mal waren Hans und Franz immerhin von einem Handtuch bedeckt.

Das sollte wenige Stunden später allerdings anders sein …