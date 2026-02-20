Schwanger mit 52? Heidi Klum antwortet in typischer Manier
Venedig/Los Angeles - Selbst als Supermodel bleibt man nicht von Bodyshaming-Kommentaren verschont - das weiß auch Heidi Klum (52), wie sie in der Dokumentation "On & Off Catwalk" zum Besten gibt. Im vergangenen Jahr wurde sie gar für schwanger erklärt, doch darauf antwortete die Vierfach-Mama in typischer Heidi-Manier.
In der zwei Folgen umfassenden Doku von ProSieben gewährt der Superstar private Einblicke. Auch ihr Auftritt bei den Filmfestspielen von Venedig im vergangenen August spielt dabei eine Rolle.
Dort rückte Klum in einem roséfarbenen Korsagenkleid mit wie üblich üppigem Ausschnitt auf dem roten Teppich an. Der Herd in der Gerüchteküche wurde sofort angeschmissen: Wird sie mit 52 etwa zum 5. Mal Mutter?
Doch an dem TV-Star prallen derartige Dinge ab: "Ich bin nicht schwanger, ich bin einfach ein bisschen dicker als vorher. Das sind die Wechseljahre", erklärt sie laut Krone in der Dokumentation.
Sie versuche, Bodyshaming nicht an sich ranzulassen. "Ich habe mich auch gut gefühlt an dem Tag. Natürlich bin ich heute nicht mehr in der Shape, in der ich mit 25 oder 30 war", führt die GNTM-Jurorin aus.
Bei "On & Off Catwalk" geht es nicht nur um Heidi Klum
Sie persönlich würde das allerdings gar nicht stören. "Und wenn ich die Fotos angucke, finde ich trotzdem, dass ich gut aussehe." Klum betont: "Das Schöne am Altern ist ja, dass einem die Dinge egal werden."
Schon zu Beginn ihrer großen Karriere lernte die 52-Jährige, mit derartigen Kommentaren umzugehen. "Mir wurde immer gesagt, dass ich fett bin", sei ihr in Paris oft zu Ohren gekommen.
In "On & Off Catwalk" soll es indes auch um die Klum-Sprösslinge Leni (21) und Henry (20) gehen, die ihrer berühmten Mutter längst Model-technisch nacheifern.
Zu sehen ist der Zweiteiler schon in wenigen Tagen - am 22. Februar und 1. März, jeweils um 20.15 Uhr, auf ProSieben sowie auf Joyn. "Die ProSieben-Zuschauer bekommen exklusive Einblicke, spüren die Spannung Backstage und erleben das vielseitige und spannende Leben der Familie Klum", verspricht der Sender.
Titelfoto: Montage: STEFANO RELLANDINI / AFP, TIZIANA FABI / AFP