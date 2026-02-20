Schwanger mit 52? Heidi Klum antwortet in typischer Manier

Venedig/Los Angeles - Selbst als Supermodel bleibt man nicht von Bodyshaming-Kommentaren verschont - das weiß auch Heidi Klum (52), wie sie in der Dokumentation " On & Off Catwalk " zum Besten gibt. Im vergangenen Jahr wurde sie gar für schwanger erklärt, doch darauf antwortete die Vierfach-Mama in typischer Heidi-Manier.

Heidi Klums (52) Outfit war auch bei den Filmfestspielen von Venedig wieder ein echter Hingucker. © Stefano Rellandini / AFP

In der zwei Folgen umfassenden Doku von ProSieben gewährt der Superstar private Einblicke. Auch ihr Auftritt bei den Filmfestspielen von Venedig im vergangenen August spielt dabei eine Rolle.

Dort rückte Klum in einem roséfarbenen Korsagenkleid mit wie üblich üppigem Ausschnitt auf dem roten Teppich an. Der Herd in der Gerüchteküche wurde sofort angeschmissen: Wird sie mit 52 etwa zum 5. Mal Mutter?

Doch an dem TV-Star prallen derartige Dinge ab: "Ich bin nicht schwanger, ich bin einfach ein bisschen dicker als vorher. Das sind die Wechseljahre", erklärt sie laut Krone in der Dokumentation.

Sie versuche, Bodyshaming nicht an sich ranzulassen. "Ich habe mich auch gut gefühlt an dem Tag. Natürlich bin ich heute nicht mehr in der Shape, in der ich mit 25 oder 30 war", führt die GNTM-Jurorin aus.