Leni Klum ein "schwieriger Teenager"? Mama Heidi "extrem streng"
Los Angeles/New York/Berlin - Heidi Klum (52) als stolze Mama: Tochter Leni (21) und Sohnemann Henry Samuel (20) eifern ihrer berühmten Mutter im Model-Business nach. Dabei genießt der internationale Superstar eine enge Bindung mit allen ihrer vier Kinder. Nun gibt es private Einblicke in den Klum-Klan.
In der Reality-Doku "On & Off the Catwalk" gewähren Heidi und ihre beiden ältesten Kinder einen Blick hinter die Kameras. Schon vor der Ausstrahlung sprechen sie über ihre außergewöhnliche Familie.
"Als meine Kinder noch nicht volljährig waren, war ich extrem streng", überrascht die GNTM-Jurorin dabei im Gespräch mit Bild. "Ich wollte immer wissen, wo sie sind und mit wem. Natürlich auch aus Sorge, es könne ihnen etwas passieren."
Schließlich hätte sich ihr Nachwuchs schon ganz früh im Fokus der Öffentlichkeit befunden.
Ihre mittlerweile ebenfalls berühmte Tochter gibt zu: "Ich war ein schwieriger Teenager." Sie habe schon immer Model werden wollen "wie Mom. Aber ich durfte nicht. Mit 14 wurde ich angesprochen auf der Straße. Aber erst mit 16 hat es Mom mir erlaubt."
Früher sei die 52-Jährige auch eine klassische Helikopter-Mutter gewesen, berichten Henry und Leni. Doch das hätte sich mit den Jahren eigentlich gelegt. Auch die räumliche Trennung meistert Heidi inzwischen tapfer - ihre älteste Tochter lebt schon seit vier Jahren in New York. "Henry möchte auch hinziehen. Als Model ist es dort einfacher", weiß die Vierfach-Mama.
Heidi Klum rät ihren Kindern: "Ihr müsst euch selbst etwas aufbauen"
Jede Tür öffnet sie ihren Model-Kindern in dem Business allerdings nicht - auch wenn ihr Name natürlich hilft. "Ich sage ihnen ständig: Ihr müsst euch selbst etwas aufbauen."
Und das tun die beiden auch.
Leni steht seit Jahren vor der (Werbedreh-)Kamera - schon mehrmals mit Mama zusammen, immer öfter aber auch alleine. Sie würde ihre Mutter immer noch häufig um Rat fragen, "aber wenn ich einen Job wirklich liebe, sage ich einfach zu und erzähle ihr danach die guten Neuigkeiten".
Henry betont: "Für uns Kinder ist sie nicht Heidi Klum, sondern unsere Mommy. Wir lieben sie über alles."
"On & Off the Catwalk" ist am Sonntag und am 1. März jeweils um 20.15 Uhr auf ProSieben sowie auf Joyn zu sehen.
