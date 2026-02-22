Leni Klum ein "schwieriger Teenager"? Mama Heidi "extrem streng"

Los Angeles/New York/Berlin - Heidi Klum (52) als stolze Mama: Tochter Leni (21) und Sohnemann Henry Samuel (20) eifern ihrer berühmten Mutter im Model-Business nach. Dabei genießt der internationale Superstar eine enge Bindung mit allen ihrer vier Kinder. Nun gibt es private Einblicke in den Klum-Klan.

Heidi Klum (52, r.) steht mit Tochter Leni (21) und Sohnemann Henry Samuel (20) für die Reality-Doku "On & Off the Catwalk" vor der Kamera. © dpa/ProSieben | Max Montgomery

In der Reality-Doku "On & Off the Catwalk" gewähren Heidi und ihre beiden ältesten Kinder einen Blick hinter die Kameras. Schon vor der Ausstrahlung sprechen sie über ihre außergewöhnliche Familie.

"Als meine Kinder noch nicht volljährig waren, war ich extrem streng", überrascht die GNTM-Jurorin dabei im Gespräch mit Bild. "Ich wollte immer wissen, wo sie sind und mit wem. Natürlich auch aus Sorge, es könne ihnen etwas passieren."

Schließlich hätte sich ihr Nachwuchs schon ganz früh im Fokus der Öffentlichkeit befunden.

Ihre mittlerweile ebenfalls berühmte Tochter gibt zu: "Ich war ein schwieriger Teenager." Sie habe schon immer Model werden wollen "wie Mom. Aber ich durfte nicht. Mit 14 wurde ich angesprochen auf der Straße. Aber erst mit 16 hat es Mom mir erlaubt."

Früher sei die 52-Jährige auch eine klassische Helikopter-Mutter gewesen, berichten Henry und Leni. Doch das hätte sich mit den Jahren eigentlich gelegt. Auch die räumliche Trennung meistert Heidi inzwischen tapfer - ihre älteste Tochter lebt schon seit vier Jahren in New York. "Henry möchte auch hinziehen. Als Model ist es dort einfacher", weiß die Vierfach-Mama.

