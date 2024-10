Privater Schnappschuss: Heidi Klum grüßt aus dem Bett, doch was hat sie da im Gesicht?

München - Heidi Klum (51) gewährt ihren Instagram-Fans bekanntlich bereitwillig den ein oder anderen Blick in ihr Privatleben. Jüngst teilte das Model sogar einen Schnappschuss aus dem Bett mit seinen Fans - dort hatte es sich Heidi allerdings nicht an der Seite von Ehemann Tom Kaulitz (35) gemütlich gemacht ...

Darin lag das im Schlabber-Look gekleidete Model allerdings nicht allein, sondern hatte sich zusammen mit Mama Erna - ebenfalls im Pyjama - in die Laken gekuschelt, während die beiden sich einige asiatische Häppchen schmecken ließen.

Auch bei Supermodel Heidi Klum sehen die Samstagabende nicht immer glamourös aus - das bewies die vierfache Mutter an diesem Wochenende anschaulich anhand eines neuen Instagram-Beitrags, den sie mit ihren mehr als zwölf Millionen Fans geteilt hatte.

Heidi, die zusammen mit Ehemann Tom und ihren vier Kindern im Nobelviertel Bel Air in Los Angeles lebt, war schon vor einigen Tagen nach Deutschland gereist - eigenen Angaben zufolge auch wegen Dreharbeiten für die neueste Staffel von "Germany's Next Topmodel".

So hatte sich das Model bereits Anfang dieser Woche an der Seite ihrer "Mutti" gezeigt, die sie nach eigenen Angaben vom Flughafen abgeholt hatte. Die beiden lächelten auf dem Bild glücklich in die Kamera.