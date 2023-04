24.04.2023 09:30 2.208 Heidi Klum zeigt im ultraknappen Dirndl ihre Brüste

Heidi Klum feierte am Wochenende auf dem Coachella-Festival. Dort präsentierte sie sich in heißen Looks.

Von Linda Drewanz

Palm Springs - Topmodel Heidi Klum ist gerade mächtig in Feierlaune. Gemeinsam mit Freunden und ihren Kindern war die 49-Jährige am Wochenende auf dem berühmten Coachella-Festival. Heidi Klum war gemeinsam mit Freunden auf dem Coachella-Festival. Ihr Dirndl-Outfit garnierte sie mit einer Schlumpf-Mütze. © Screenshot/Instagram/heidiklum Und dort präsentierte sich die "Germany's Next Topmodel"-Chefin in jeder Menge heißen Outfits. Am Sonntag war ein knappes Dirndl dran. Das traditionelle Outfit aus ihrer Heimat Deutschland kombinierte sie mit einem schwarzen Spitzen-BH, der ihre Brüste Hans und Franz, wie sie sie nennt, in Szene setzte. Dazu schwarze Overknee-Stiefel mit halterlosen Spitzenstrümpfen. Auf die klassische Dirndl-Schleife, die in der Regel den Beziehungsstatus angibt, verzichtete die 49-Jährige, stattdessen entschied sie sich für einen schwarzen Leder-Taillengürtel. Ihren Kopf zierte eine Art Schlumpf-Mütze. Heidi Klum Heidi Klum präsentiert goldigen Hingucker Von ihren Coachella-Highlights der vergangenen Tage postete sie mehrere Videos und Fotos auf Instagram, veranstaltete Samstagnacht auch eine Frage-Antwort-Runde. Während sie genüsslich ihr Sandwich verspeiste und für alle hörbar in die Kamera schmatzte, beantwortete sie die meisten der Fragen auf Deutsch. Heidi Klum präsentiert sich in heißer Dirndl-Kombi GNTM-Jurorin präsentiert sich gerne sexy Samstagnacht beantwortete die 49-Jährige Fragen ihrer Fans. © Screenshot/Instagram/heidiklum Als jemand wissen wollte, ob ihre Brüste echt seien, zeigte sie ihren in einem knappen Bikini verpackten Vorbau, um deutlich zu machen: Hier ist alles Natur. Auf die Frage, ob sie noch mit Ehemann Tom Kaulitz (33) zusammen sei, präsentierte Heidi stolz ihren Ehering. Augenscheinlich hatte die Vierfach-Mutter ein wenig über den Durst getrunken. Heidi Klum Knapper geht's nicht! Heidi Klum präsentiert sich im Bling-Bling-String Dass sich die gebürtige Bergisch Gladbacherin gerne sexy zeigt, ist nichts Neues. Erst am Freitag postete sie einen kurzen Clip in einem goldenen Kleid, das hinten so weit ausgeschnitten war, dass ihr String der Blickfang schlechthin war. Am Sonntag endete dann auch das zweite Coachella-Wochenende, doch auf weitere heiße Outfits müssen wir von Heidi bestimmt nicht lange warten.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/heidiklum