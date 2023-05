Heidi Klum zeigt sich wieder freizügig: Nach Nippelblitzer-Auftritt gibt's ein Oben-ohne-Foto

Ihr Bikini-Oberteil liegt neben ihr und so trägt die GNTM-Chefin in dem Foto nur ihr schwarzes Höschen. Ihren elf Millionen Followern dürfte dieser Anblick sehr gefallen haben.

Doch die gemeinsame Zeit mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) an der Côte d’Azur ist noch nicht vorbei und so hat die Model-Mama noch weitere Gelegenheiten, ihre Schokoladenseiten in der Sonne Südfrankreichs zu präsentieren. Genau das tat sie nun mal wieder mit einem neuen Posting auf Instagram.

Am Donnerstag, dem 1. Juni, wird Deutschlands berühmtestes Topmodel ein halbes Jahrhundert alt, doch das Alter von beinahe 50 Jahren sieht man der schönen Blondine auf keinen Fall an.

Passend dazu lieferte die gebürtige Bergisch-Gladbacherin am heutigen Sonntag noch einen Video-Clip, in dem sie ihr knappes Sonnenbade-Outfit nochmal in voller Gänze zur Schau stellt, diesmal allerdings mit dem Oberteil an.

Gefilmt wurde sie dabei von ihrem geliebten Tom höchstpersönlich, das verrät Heidi direkt unter ihrem Post und packt auch noch einen Haufen an Herzchen-Emojis und verliebten Smileys dazu.

In weiteren Postings sieht man die beiden außerdem im schicken Dress für eine weitere Veranstaltung in Cannes und beim romantischen Dinner direkt am Mittelmeer.

Ganz offensichtlich haben sie eine tolle Zeit in Frankreich, davon gibt es auf Instagram sicher bald noch mehr zu sehen.