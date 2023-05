Zu großzügiger Ausschnitt? Heidi Klum mit Nippelblitzer auf dem roten Teppich!

Denn während sie wild mit ihrem Kleid posierte, passierte es: Heidis linker Nippel rutschte zum Teil aus seinem Versteck! Vor aller (Film-)Welt zeigte sie plötzlich mehr, als ihr womöglich lieb war.

Doch bei solch einem Kleid liegt die Vermutung nah, dass die Frau von Tom Kaulitz (33) sich der Gefahr eines Nippelblitzers durchaus bewusst war und diese in Kauf genommen hatte.

So oder so: Die Fotografen in Südfrankreich zeigten sich begeistert von Heidis Auftritt und lichteten sie in jeder nur erdenklichen Pose ab. Die eigentliche Filmpremiere wurde dabei beinahe zur Nebensache...