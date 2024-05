Schnappatmung in Frankreich: Heidi "Cann" es nicht lassen!

Cannes (Frankreich) - Wenn die Filmfestspiele zur Nebensache werden: Wieder einmal hat Heidi Klum (50) es geschafft - und alle Blicke auf sich gezogen! Am Rande des Festivals im französischen Cannes begeistert das deutsche Supermodel mit mehreren freizügigen Outfits!

Zur Eröffnungszeremonie erschein Heidi Klum (50) in einem roten Dress. © LOIC VENANCE / AFP

Seit dem 14. Mai finden in dem Urlaubsparadies an der französischen Riviera die 76. Internationalen Filmfestspiele von Cannes statt. Zu Gast: die schönsten und erfolgreichsten Stars aus Hollywood.

Dabei darf Heidi Klum natürlich nicht fehlen!

Bereits am Abend der Eröffnungszeremonie begeisterte die GNTM-Jurorin mit einem pompösen roten Kleid samt tiefem Ausschnitt die Gäste und Fotografen.

Doch dabei wollte es die 50-Jährige nicht belassen: Bei der "Knights of Charity"-Gala legte Heidi am Mittwochabend Outfit-technisch sogar noch einen drauf. Sie erschien in einem bezaubernden weißen Dress, das nur wenig Spielraum für Fantasien ließ.

Die sehr figurbetonte Robe ließ Blicke auf ihren nackten Rücken und durchtrainierten Bauch zu. Besonders in Szene gesetzt waren auch wieder einmal "Hans und Franz", wie das Model seine Brüste spaßeshalber nennt.

Auf zwei Insta-Videos, die Heidi in der Nacht zu Donnerstag postete, wird deutlich, dass der deutsche Superstar sich seiner Vorzüge genaustens bewusst ist.