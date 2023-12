Sexy Weihnachtsgrüße: Heidi Klum gewährt zum Fest tiefe Einblicke!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Heidi Klum (50) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (34) verbringen die Feiertage in diesem Jahr in trauter Zweisamkeit - ohne Kinder. Im Netz teilte die Modelmama einen heißen Schnappschuss.

Heidi Klum (50) feiert Weihnachten in diesem Jahr nur mit ihrem Ehemann. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Wie es sich an Weihnachten gehört, hat auch Heidi Klum zum Fest der Liebe eines ihrer schickesten Outfits aus dem Schrank gekramt.



In einem schwarzen Bustier-Oberteil mit glitzernden Strass-Fransen und einer offenen roten Satin-Bluse posiert die 50-Jährige bei Instagram neben dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum - und gewährt ihren Fans dabei tiefe Einblicke.

Umgeben von roten Herzchen-Luftballons strahlt Heidi an der Seite ihres Ehemannes in die Kamera und gibt den Blick auf ihr pralles Dekolleté frei, das sie kurz darauf in einem weiteren Beitrag gekonnt in Szene setzt.

Zu Mariah Careys (54) Weihnachtsklassiker "All I Want For Christmas Is You" legt die GNTM-Chefin während einer Cabrio-Fahrt eine sexy Performance hin und lenkt dabei den Fokus auf ihren tiefen Ausschnitt, indem sie "Hans und Franz", wie die Vierfachmama ihre Brüste nennt, tanzen lässt und die Glitzer-Fransen ihres knappen Oberteils in Bewegung bringt.

Wo genau Heidi und Tom die Feiertage verbringen, ist nicht bekannt. Bereits im Vorfeld hatte die gebürtige Bergisch Gladbacherin aber verraten, dass sie "einen romantischen Strandurlaub" mit ihrem Mann plane.