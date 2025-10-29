Sie will niemanden enttäuschen: Heidi Klums Halloween-Kostüm für 2026 steht schon fest

USA - Ihre berühmte Halloween-Party in diesem Jahr hat noch nicht einmal begonnen - und doch hat Heidi Klum (52) schon Pläne für ihr Grusel-Kostüm im nächsten Jahr!

Heidi Klum (52) hat schon jetzt einen Plan, als was sie sich an Halloween 2026 verkleiden wird. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Für die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin ist Halloween einer der wichtigsten Tage des Jahres - und dass sie dafür monatelang plant, ist wohl allen klar.

Auch wenn ihr diesjähriges Kostüm noch ein gut gehütetes Geheimnis ist, ist ihr bereits die Idee für ihre Verkleidung für 2026 gekommen.

Im Interview mit People verriet sie, dass diese frühe Eingebung ungewöhnlich und "viel früher als gewöhnlich" gekommen sei.

Die "Queen of Halloween" gestand außerdem, dass es oft eine Herausforderung sei, das perfekte Kostüm zu finden - nicht zuletzt wegen des Drucks und der hohen Erwartungen, die sie sich selbst auferlegt.

Immerhin weiß sie: Am 31. Oktober sind alle Augen auf sie gerichtet und sie möchte niemanden mit einer "langweiligen oder einfachen Verkleidung" enttäuschen.

"Jetzt weiß ich schon, was ich nächstes Jahr machen werde. Oh, das macht alles so viel einfacher für mich, weil ich mir sonst wirklich den Kopf zerbreche. Ich bekomme ein flaues Gefühl im Magen, wenn mir nichts einfällt. Deshalb bin ich froh, dass ich alles für nächstes Jahr schon herausgefunden habe", so das Model.