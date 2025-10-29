Sie will niemanden enttäuschen: Heidi Klums Halloween-Kostüm für 2026 steht schon fest
USA - Ihre berühmte Halloween-Party in diesem Jahr hat noch nicht einmal begonnen - und doch hat Heidi Klum (52) schon Pläne für ihr Grusel-Kostüm im nächsten Jahr!
Für die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin ist Halloween einer der wichtigsten Tage des Jahres - und dass sie dafür monatelang plant, ist wohl allen klar.
Auch wenn ihr diesjähriges Kostüm noch ein gut gehütetes Geheimnis ist, ist ihr bereits die Idee für ihre Verkleidung für 2026 gekommen.
Im Interview mit People verriet sie, dass diese frühe Eingebung ungewöhnlich und "viel früher als gewöhnlich" gekommen sei.
Die "Queen of Halloween" gestand außerdem, dass es oft eine Herausforderung sei, das perfekte Kostüm zu finden - nicht zuletzt wegen des Drucks und der hohen Erwartungen, die sie sich selbst auferlegt.
Immerhin weiß sie: Am 31. Oktober sind alle Augen auf sie gerichtet und sie möchte niemanden mit einer "langweiligen oder einfachen Verkleidung" enttäuschen.
"Jetzt weiß ich schon, was ich nächstes Jahr machen werde. Oh, das macht alles so viel einfacher für mich, weil ich mir sonst wirklich den Kopf zerbreche. Ich bekomme ein flaues Gefühl im Magen, wenn mir nichts einfällt. Deshalb bin ich froh, dass ich alles für nächstes Jahr schon herausgefunden habe", so das Model.
Auf Instagram gibt Heidi Klum erste Einblicke in ihr Halloween-Kostüm
Heidi Klum plant ihre Halloween-Verkleidungen monatelang
Klum erzählte gegenüber dem Boulevardblatt auch, dass sie für das Grusel-Fest immer richtig "aufdrehe", weil sie Halloween einfach liebe und es liebe, sich zu verkleiden.
Sie fügte hinzu: "Die Leute fragen: 'Warum zur Hölle machst du das?' Ich mache es der Kunst zuliebe, der Verwandlung und auch, um Menschen zu überraschen. Es ist irgendwie wie Performance-Kunst, weil man so viel KI sieht, alles fotografiert und nachbearbeitet wird, dies und das."
Und für ihre ausgefallenen Verkleidungen gibt sie sich immer viel Mühe: Monate vorher beginnen die Vorbereitungen, am großen Tag selbst sitzt sie mehrere Stunden in der Maske - um den perfekten Look zu erschaffen.
Als Wurm, Jessica Rabbit oder als ältere Version von sich selbst hatte die 52-Jährige bereits in den vergangenen Jahren überzeugt.
In was sich Klum dieses Jahr verwandeln wird, werden wir alle schon bald sehen - für ihren Einfall für nächstes Jahr heißt es wohl erst mal warten.
Titelfoto: Montage: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, Evan Agostini/Invision/AP/dpa