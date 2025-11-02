Das Warten hat ein Ende: Heidi Klum enthüllt ihr "besonders hässliches" Halloween-Kostüm!

New York City (USA) - Es ist für Heidi Klum (52) das Highlight des Jahres: Halloween! Jedes Jahr aufs Neue sind Fans des Models gespannt, als was sie sich verkleidet - und diesmal wurde es gruselig!

Heidi Klum (52) überraschte in diesem Jahr als Medusa. © CJ Rivera/Invision/AP/dpa

Schon vor dem großen Auftritt auf ihrer eigenen Party gab die 52-Jährige auf Instagram kleine Einblicke und Hinweise, in welche Verkleidung sie schlüpfen würde.

Nach stundenlangem Warten war es dann endlich so weit: Heidi erschien als Medusa!

Mit einem langen, geschuppten Schlangenkörper, giftgrünen Augen und einer Perücke voller lebendig wirkender Schlangen stahl sie wie gewohnt allen die Show.

Auch ihr Mann Tom Kaulitz (36) kleidete sich passend: Der Sage nach verwandelte Medusa jeden in Stein, der ihr in die Augen blickte - und so trat Tom, ganz in Grau, als griechischer Krieger gegen das Schlangenwesen an und wurde selbst zu Stein.

Mit diesem Kostüm übertraf sich die 52-Jährige (mal wieder) selbst. Bereits vor wenigen Tagen hatte sie jedoch verraten, dass es dieses Jahr "besonders hässlich" werde - womit sie recht behielt.