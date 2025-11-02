 11.626

Das Warten hat ein Ende: Heidi Klum enthüllt ihr "besonders hässliches" Halloween-Kostüm!

Nach einem Jahr Warten war es wieder so weit: Heidi Klums Halloween-Party stand an - und dieses Jahr war ihr Kostüm "besonders hässlich".

Von Janina Rößler

New York City (USA) - Es ist für Heidi Klum (52) das Highlight des Jahres: Halloween! Jedes Jahr aufs Neue sind Fans des Models gespannt, als was sie sich verkleidet - und diesmal wurde es gruselig!

Heidi Klum (52) überraschte in diesem Jahr als Medusa.
Heidi Klum (52) überraschte in diesem Jahr als Medusa.  © CJ Rivera/Invision/AP/dpa

Schon vor dem großen Auftritt auf ihrer eigenen Party gab die 52-Jährige auf Instagram kleine Einblicke und Hinweise, in welche Verkleidung sie schlüpfen würde.

Nach stundenlangem Warten war es dann endlich so weit: Heidi erschien als Medusa!

Mit einem langen, geschuppten Schlangenkörper, giftgrünen Augen und einer Perücke voller lebendig wirkender Schlangen stahl sie wie gewohnt allen die Show.

Heidi Klum: Playback-Pannen, Bier und Wurst-Outfit: Klums kurioses "Heidifest" im TV
Heidi Klum Playback-Pannen, Bier und Wurst-Outfit: Klums kurioses "Heidifest" im TV

Auch ihr Mann Tom Kaulitz (36) kleidete sich passend: Der Sage nach verwandelte Medusa jeden in Stein, der ihr in die Augen blickte - und so trat Tom, ganz in Grau, als griechischer Krieger gegen das Schlangenwesen an und wurde selbst zu Stein.

Mit diesem Kostüm übertraf sich die 52-Jährige (mal wieder) selbst. Bereits vor wenigen Tagen hatte sie jedoch verraten, dass es dieses Jahr "besonders hässlich" werde - womit sie recht behielt.

Durch ihren Blick verwandelte Heidi Klum ihren Ehemann Tom Kaulitz in "Stein".
Durch ihren Blick verwandelte Heidi Klum ihren Ehemann Tom Kaulitz in "Stein".  © CJ Rivera/Invision/dpa
Seit dem Jahr 2000 veranstaltet Heidi Klum ihre jährliche Halloween-Party.
Seit dem Jahr 2000 veranstaltet Heidi Klum ihre jährliche Halloween-Party.  © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Zahlreiche Promis erschienen auf Heidis Halloween-Party

Die Elevator Boys brachten eine Torte in Form von Heidis Kopf mit zur Party.
Die Elevator Boys brachten eine Torte in Form von Heidis Kopf mit zur Party.  © Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Doch nicht nur sie und Tom übertrafen sich mit ihren Kostümen: Viele weitere Promis überzeugten ebenfalls mit beeindruckenden Verkleidungen.

So tauchten Rebecca Mir (33) und Massimo Sinato (44) als Morticia und Gomez Addams auf.

Bill Kaulitz (36) überraschte als Mangaheldin "Sailor Moon", Leni Klum (21) zeigte sich als Camilla Cream, eine Figur aus einem 1998 erschienenen Kinderbuch.

Heidi Klum: ProSieben floppt mit "Heidifest": Zuschauer bleiben aus
Heidi Klum ProSieben floppt mit "Heidifest": Zuschauer bleiben aus

Palina Rojinski (40) kam als Giftefeu, während die Elevator Boys als Pagen mit einem Essenswagen auftraten - darunter war ein lebensgroßer Kuchen, der die Form von Heidis Kopf hatte!

Alles in allem war die Party ein voller Erfolg und mit dem Kostüm der 52-Jährigen traf sie erneut den richtigen Nerv.

Erst vor Kurzem hatte die gebürtige Bergisch Gladbacherin verraten, dass sie sich selbst immer wieder Druck mache - immerhin wolle sie mit ihren Verkleidungen niemanden enttäuschen.

Auch das "Eiskalte Händchen" durfte bei dem "Addams Family"-Look von Rebecca Mir (33) und Massimo Sinato (44) nicht fehlen.
Auch das "Eiskalte Händchen" durfte bei dem "Addams Family"-Look von Rebecca Mir (33) und Massimo Sinato (44) nicht fehlen.  © Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Leni Klum (21, Mitte R.) strahlte in einem farbenfrohen Look.
Leni Klum (21, Mitte R.) strahlte in einem farbenfrohen Look.  © Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Bill Kaulitz (36, l.) verwandelte sich in "Sailor Moon", während Palina Rojinski (40) als Giftefeu überzeugte.
Bill Kaulitz (36, l.) verwandelte sich in "Sailor Moon", während Palina Rojinski (40) als Giftefeu überzeugte.  © Montage: NOAM GALAI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, NOAM GALAI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ihre berühmte Halloween-Party in den USA veranstaltet Klum bereits seit dem Jahr 2000 und überrascht jedes Jahr mit verrückten Kostümen.

Titelfoto: Montage: CJ Rivera/Invision/AP/dpa, Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Mehr zum Thema Heidi Klum: