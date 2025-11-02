Das Warten hat ein Ende: Heidi Klum enthüllt ihr "besonders hässliches" Halloween-Kostüm!
New York City (USA) - Es ist für Heidi Klum (52) das Highlight des Jahres: Halloween! Jedes Jahr aufs Neue sind Fans des Models gespannt, als was sie sich verkleidet - und diesmal wurde es gruselig!
Schon vor dem großen Auftritt auf ihrer eigenen Party gab die 52-Jährige auf Instagram kleine Einblicke und Hinweise, in welche Verkleidung sie schlüpfen würde.
Nach stundenlangem Warten war es dann endlich so weit: Heidi erschien als Medusa!
Mit einem langen, geschuppten Schlangenkörper, giftgrünen Augen und einer Perücke voller lebendig wirkender Schlangen stahl sie wie gewohnt allen die Show.
Auch ihr Mann Tom Kaulitz (36) kleidete sich passend: Der Sage nach verwandelte Medusa jeden in Stein, der ihr in die Augen blickte - und so trat Tom, ganz in Grau, als griechischer Krieger gegen das Schlangenwesen an und wurde selbst zu Stein.
Mit diesem Kostüm übertraf sich die 52-Jährige (mal wieder) selbst. Bereits vor wenigen Tagen hatte sie jedoch verraten, dass es dieses Jahr "besonders hässlich" werde - womit sie recht behielt.
Zahlreiche Promis erschienen auf Heidis Halloween-Party
Doch nicht nur sie und Tom übertrafen sich mit ihren Kostümen: Viele weitere Promis überzeugten ebenfalls mit beeindruckenden Verkleidungen.
So tauchten Rebecca Mir (33) und Massimo Sinato (44) als Morticia und Gomez Addams auf.
Bill Kaulitz (36) überraschte als Mangaheldin "Sailor Moon", Leni Klum (21) zeigte sich als Camilla Cream, eine Figur aus einem 1998 erschienenen Kinderbuch.
Palina Rojinski (40) kam als Giftefeu, während die Elevator Boys als Pagen mit einem Essenswagen auftraten - darunter war ein lebensgroßer Kuchen, der die Form von Heidis Kopf hatte!
Alles in allem war die Party ein voller Erfolg und mit dem Kostüm der 52-Jährigen traf sie erneut den richtigen Nerv.
Erst vor Kurzem hatte die gebürtige Bergisch Gladbacherin verraten, dass sie sich selbst immer wieder Druck mache - immerhin wolle sie mit ihren Verkleidungen niemanden enttäuschen.
Ihre berühmte Halloween-Party in den USA veranstaltet Klum bereits seit dem Jahr 2000 und überrascht jedes Jahr mit verrückten Kostümen.
Titelfoto: Montage: CJ Rivera/Invision/AP/dpa, Evan Agostini/Invision/AP/dpa