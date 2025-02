Heike Makatsch gibt Show-Einblick: "So was habe ich noch nie erlebt"

Heike Makatsch (53) bereitete sich nicht speziell auf die Wissensfragen vor. © Annette Riedl/dpa

In der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" versucht sie sich als Quiz-Kandidatin. "Ich liebe die Show, habe sie mit der Familie immer schon geguckt und gedacht: 'Wann fragen die mich endlich mal? Da würde ich gern mal hingehen'", sagte Makatsch der Deutschen Presse-Agentur.

In dem Format versuchen drei Prominente und ein Zuschauer oder eine Zuschauerin in mehreren Quizrunden, Moderator Joko Winterscheidt (46) die Show zu stehlen - und sie in der darauffolgenden Woche selbst zu moderieren. Ab Sonntag (20.15 Uhr) laufen die neuen Folgen, mit Makatsch, Comedian Teddy Teclebrhan (41) und Sänger Rea Garvey (51).

"Es hat all meine Erwartungen übertroffen. Natürlich war man nervös, weil man auch mal echt versagen kann", erklärte Makatsch. "Es war spannend, aufregend und lustig. So was habe ich eigentlich noch nie erlebt."