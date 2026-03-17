Heimlich geheiratet? Zendaya lacht über "lustigen Moment": "Viele Menschen sind darauf reingefallen"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Erst die Bombe vom Stylisten, dann die KI-Bilder: Das Liebesleben von Zendaya (29) und Tom Holland (29) sorgt weiter für Wirbel! Nachdem Star-Stylist Law Roach (47) bei den Actor Awards behauptete: "Die Hochzeit ist schon rum, ihr habt es alle verpasst", überschlugen sich die Spekulationen.

Zendaya (29) schmunzelt über den "lustigen Moment". © Thibaud MORITZ / AFP

Kurz darauf tauchten täuschend echte KI-Fotos auf, die das Paar im Hochzeits-Look zeigen – geschniegelt vor dem Altar, verliebte Blicke inklusive.

Für viele Fans war klar: Die beiden müssen heimlich geheiratet haben! Die Bilder verbreiteten sich rasant im Netz, gingen viral und sorgten weltweit für Schlagzeilen sowie hitzige Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

In der US-Show "Jimmy Kimmel Live!" reagiert Zendaya nun selbst auf den Hype.

"Was ist denn nun wirklich dran an den Gerüchten um deine Hochzeit mit Tom, du trägst ja auch einen goldenen Ring und so komische Fotos gab es ja auch", frage US-Talkmaster Jimmy Kimmel (58) ganz unverblümt.

Ihr Fazit: "Viele Menschen sind darauf reingefallen." Die Schauspielerin nimmt die Situation mit Humor, spricht von einem "lustigen Moment" und stellt klar: Die Bilder sind Fake. Auch ein virales Video, das angeblich eine Trauung zeigt, entpuppte sich als Parodie.