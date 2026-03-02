Heimliche Hochzeit bei Tom Holland und Zendaya?

Los Angeles (USA) - Sie gelten als das Promi-Traumpaar: "Spider-Man"-Darsteller Tom Holland (29) und "Euphoria"-Star Zendaya (29). Lange Zeit gab es Spekulationen darüber, ob sich die beiden inzwischen still und heimlich das Ja-Wort gegeben haben. Nun bestätigte ein Insider die Gerüchte!

Tom Holland (29) und Zendaya (29) sollen sich das Ja-Wort gegeben haben. © EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bei den Actor Awards in Los Angeles tummelte sich am Sonntagabend (Ortszeit) auf dem roten Teppich alles, was in Hollywood Rang und Namen hat. Doch vor allem der kurze Abstecher des Star-Stylisten Law Roach (47) sollte im Gedächtnis bleiben.

Als er am Mikrofon des US-amerikanischen Entertainment-Senders "Access Hollywood" stand, plauderte der 47-Jährige einfach drauflos, als er nach Zendaya und ihrem Tom gefragt wurde.

Mit einem vielsagenden Lächeln auf den Lippen verriet Roach: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Ihr habt sie verpasst." Daraufhin drehte er sich mit einem schelmischen Grinsen weg.

Auf die Nachfrage, ob dies tatsächlich stimme, sagte er nur: "Es ist absolut wahr!" Weitere Details wollte der Stylist dann aber nicht verraten, mit einem höflichen "Dankeschön" beendete er das Gespräch sofort und zog auf dem roten Teppich weiter.