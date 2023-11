Heimliche Hochzeit mit Manuel Neuer? Dieses Detail verrät seine Liebste Anika

Manuel Neuer (37) und seine Anika (23) waren öfter zusammen auf der Tribüne der Allianz Arena zu sehen. © IMAGO / MIS

Auf Instagram ist es für ihre Fans bereits ersichtlich: Anika hat ihren Nachnamen angepasst und heißt dort nun "anikaneuer3".

Laut der "Bild-Zeitung" gaben sich die Handballspielerin und der FC-Bayern-Torwart am Sonntag in Tegernsee das Jawort.

Mit dabei waren wohl nur die engsten Freunde und Familie - für mehr ist im Standesamt am malerischen See in Oberbayern auch kein Platz.

Für Manuel ist es die zweite Ehe: Von 2017 bis 2020 war er mit Nina Weiss verheiratet.