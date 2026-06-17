Heino Ferch rechnet mit der Politik ab: "Die Welt wird von ganz wenigen Machthabern regiert"

Berlin - Heino Ferch (61) sorgt mit deutlichen Worten für Aufsehen: In Bezug auf seinen neuen Film "Manipulation" sprach der Schauspieler nicht nur über Verschwörungstheorien und Machtstrukturen, sondern auch über seine Zeit in Berlin .

In dem neuen Thriller "Manipulation" spielt Heino Ferch (61) die Rolle eines Priesters. © Balda Film

In seinem neuen Thriller "Manipulation" (seit 11. Juni im Kino) verkörpert Ferch einen Priester. Das Thema: Verschwörungstheorien, Einflussnahme und die Frage, wem man heute überhaupt noch glauben kann.

Privat bezeichnet sich der 61-Jährige nicht als besonders religiös. Zur Kirche habe er eine gewisse Distanz. Doch gleichzeitig faszinieren ihn die Rituale und Traditionen. "Die Kirche feiert große Feste, und ich sitze auch am Fernseher, wenn ein neuer Papst gewählt wird. Solche Rituale haben eine Größe und etwas Erhabenes", erklärte er gegenüber der B.Z.

Für viele Menschen sei die Kirche ein wichtiger Halt, sagte Ferch weiter. Gleichzeitig gebe es dort auch Schattenseiten. Themen wie Machterhalt und Geheimhaltung stehe er skeptisch gegenüber.

Allerdings blicke er viel kritischer auf die aktuelle politische Entwicklung. "Wir sind momentan in einer Zeit, die verrückter kaum sein kann. Du weißt letztlich von keinem Satz, von keinem Bild, ob sie echt sind", betont der TV-Star.

Seine Diagnose: "Die Welt wird von ganz wenigen Machthabern regiert."