Nach TV-Aus: Beliebte RTL-Moderatorin bricht ihr Schweigen
Köln - Sandra Kuhn (44) zählte einst zu den bekanntesten Moderatorinnen bei RTL, doch dann verschwand sie plötzlich für immer von der Bildfläche. Jetzt bricht sie ihr Schweigen und erklärt, wie es dazu kam.
Fast 20 Jahre lang stand die Blondine vor der TV-Kamera und führte dabei unter anderem durch die RTLZWEI News und später auch durch "Explosiv - Das Magazin". Dann folgte der überraschende Wechsel zu Bild TV. Doch dort war bereits nach einem Jahr Schluss.
Eine Rückkehr auf die Mattscheibe gab es seitdem nicht mehr. Kuhn hatte von jetzt auf gleich ein neues Leben begonnen. Auch beruflich drehte sie alles auf links. Aber warum?
In einem aktuellen Instagram-Beitrag bricht die 44-Jährige ihr Schweigen und klärt darüber auf, wie es zu diesem Wandel kam. "Die Wahrheit" steht über dem ersten von mehrere Fotos einer größeren Bildergalerie. Und: "Wie ich von der Moderatorin zur Interieur-Designerin wurde."
Wer sich durch die Slides klickt, erfährt tatsächlich mehr zu ihrer TV-Flucht. "Ich habe meinen Job als Hauptmoderatorin freiwillig aufgegeben, weil ich nicht mehr konnte", gibt die RTL-Bekanntheit darin offen und ehrlich zu.
Vor allem mit den Geburten ihrer zwei Kinder, Tochter Leni kam im August 2018 zur Welt - Sohn Carl folgte ein Jahr später, hätten sich ihre Prioritäten deutlich verschoben.
Ehemalige RTL-Moderatorin über TV-Flucht: "Fühlte sich falsch an!"
Kuhn blickt zurück: "Fernsehen verlor seinen Platz. Kinder und Studio, das fühlte sich falsch an." Sie fasste einen Entschluss und hängte ihre Karriere vor der Kamera an den Nagel. Getreu dem Motto "Neu erfinden statt festhalten" suchte sich die Zweifach-Mutter eine neue Passion - und wurde fündig.
"Ich hatte schon immer den Traum, meine Interior-Leidenschaft zum Beruf zu machen", erklärt die 44-Jährige in ihrem Post. Mit über 40 Jahren noch einmal alles umzukrempeln und einen neuen Job anzufangen habe ihr enorme Angst gemacht.
Rückblickend sei die Entscheidung aber definitiv die Richtige gewesen, auch wenn es "viel Zeit und Tränen gebraucht" hat, wie sie weiter betont. Die eigenen Projekte hätten sie am Ende des Tages jedoch "viel stolzer als jede Moderation" gemacht.
Tatsächlich lebe sie heute genau den Beruf, von dem sie immer geträumt habe. Für ihre Follower hat die ehemalige "Explosiv"-Gastgeberin daher eine klare Botschaft: "Und du kannst das auch. Gib nicht auf. Lebe deinen Traum!"
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa