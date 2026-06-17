Nach TV-Aus: Beliebte RTL-Moderatorin bricht ihr Schweigen

Köln - Sandra Kuhn (44) zählte einst zu den bekanntesten Moderatorinnen bei RTL , doch dann verschwand sie plötzlich für immer von der Bildfläche. Jetzt bricht sie ihr Schweigen und erklärt, wie es dazu kam.

Sandra Kuhn (44) moderierte von 2017 bis 2021 das beliebte RTL-Format "Explosiv – Das Magazin". © Sven Hoppe/dpa

Fast 20 Jahre lang stand die Blondine vor der TV-Kamera und führte dabei unter anderem durch die RTLZWEI News und später auch durch "Explosiv - Das Magazin". Dann folgte der überraschende Wechsel zu Bild TV. Doch dort war bereits nach einem Jahr Schluss.

Eine Rückkehr auf die Mattscheibe gab es seitdem nicht mehr. Kuhn hatte von jetzt auf gleich ein neues Leben begonnen. Auch beruflich drehte sie alles auf links. Aber warum?

In einem aktuellen Instagram-Beitrag bricht die 44-Jährige ihr Schweigen und klärt darüber auf, wie es zu diesem Wandel kam. "Die Wahrheit" steht über dem ersten von mehrere Fotos einer größeren Bildergalerie. Und: "Wie ich von der Moderatorin zur Interieur-Designerin wurde."

Wer sich durch die Slides klickt, erfährt tatsächlich mehr zu ihrer TV-Flucht. "Ich habe meinen Job als Hauptmoderatorin freiwillig aufgegeben, weil ich nicht mehr konnte", gibt die RTL-Bekanntheit darin offen und ehrlich zu.

Vor allem mit den Geburten ihrer zwei Kinder, Tochter Leni kam im August 2018 zur Welt - Sohn Carl folgte ein Jahr später, hätten sich ihre Prioritäten deutlich verschoben.