"So ein alter Knochen": Ex-"Tagesschau"-Sprecher überrascht mit ehrlichem Geständnis

Hamburg - Erst vor wenigen Tagen feierte Constantin Schreiber (47) seinen 47. Geburtstag . Doch statt sich über das Älterwerden zu beklagen, sieht der ehemalige " Tagesschau "-Sprecher viele gute Seiten daran.

Constantin Schreiber (47) nennt in einem Video auf Instagram positive Aspekte des Älterwerdens. © Fotomontage: Screenshot Instagram/constantinschreiber

"So ein alter Knochen bist du", zitiert der Journalist einen Social-Media-Kommentar in seinem neuesten Video auf Instagram. Doch statt sich von der Bemerkung angegriffen zu fühlen, gibt der gebürtige Niedersachse dem Fan recht. "Aber ich finde bisher, dass das Älterwerden auch viele gute Seiten hat", fügt er hinzu.

"Ich muss niemandem mehr gefallen, außer mir selbst", nennt er einen positiven Aspekt des Älterwerdens. "Als junger Mensch verbringt man ja sehr viel Zeit damit, Erwartungen zu erfüllen." Allerdings gelinge es nach Angaben von Schreiber ohnehin nicht, es allen recht machen zu können.

"Es wird immer Menschen geben, die einen mögen und solche, die einen ablehnen. Und das kann dann sehr befreiend sein, dass man Entscheidungen nicht mehr danach trifft, was andere denken könnten, sondern danach, ob man selbst mit sich im Reinen ist."

Auch, dass man sich mit zunehmendem Alter mehr auf die Menschen konzentrieren würde, die einem guttun, sehe der 47-Jährige als positiv. "Qualität schlägt Quantität", so sein Leitsatz. Die Geduld für "Energieräuber und ewige Nörgler" nehme einfach ab.