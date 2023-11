Heino gewährt tiefe Einblicke in Seelenleben: "Morgens noch mit Hannelore telefoniert"

"Mit Hannelore ist auch ein Teil von mir gestorben", erklärte der gebürtige Düsseldorfer im Gespräch mit " Bild am Sonntag " zum für ihn und viele andere völlig überraschenden Ableben der Liebe seines Lebens. Hannelore war am 8. November gestorben.

Heino (84) und Hannelore (†81) waren seit 1979 verheiratet. © Horst Ossinger/dpa

Ausschlaggebend war demnach die Art, wie er von seiner Hannelore Abschied nehmen wollte. Er habe seine geliebte Frau "in Ruhe und Frieden" begraben wollen, machte Heino im "Bild"-Interview deutlich.

"Diesen Moment des Abschieds wollte ich ganz für mich haben. Ohne Fotografen und ohne Leute, die mir nicht nahestanden." Bei der Beerdigung seien deshalb nur wenige Menschen zugegen gewesen.

Die Beisetzung wurde laut der Legende bewusst schlicht gehalten. "Hannelores Sarg war komplett mit roten Rosen bedeckt. Es sah wunderschön aus. Ich wollte keine Musik haben." Es habe lediglich ein Pfarrer gesprochen und "Fackeln haben gebrannt".

Zurück in die gemeinsame Wohnung in Kitzbühel möchte Heino, der am vergangenen Freitag in Dresden das erste Konzert seiner Kirchentournee "Die Himmel rühmen" nur unter Tränen absolvieren konnte, zunächst nicht. "Ich wäre da ganz allein und würde im Haus umherirren. Ich wüsste gar nicht, was ich tun soll mit den vielen Erinnerungen." Derzeit wohnt er bei seinem Manager und dessen Ehefrau in der Steiermark.