Dringende Not-OP verschoben! Fans spenden Tausende Euro für Heinz Hoenig (72)

Berlin/Blankenburg - Seit vergangenem Dienstag liegt Schauspieler Heinz Hoenig (72) in einer Berliner Klinik im Koma . Eine geplante Herz-OP musste offenbar verschoben werden.

Seit Dienstag liegt Schauspieler Heinz Hoenig (72) in einem Berliner Krankenhaus und kämpft dort um sein Leben. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Auch am heutigen Samstag gibt es noch keine positiven Meldungen von Hoenigs Management und seiner Frau Annika (39). Denn noch immer soll der 72-Jährige im Koma liegen und um sein Leben kämpfen.

Wie die BILD erfahren haben will, musste eine am gestrigen Freitag geplante und lebenswichtige zweite Operation am Herzen verschoben werden. Der Schauspieler sei zu schwach für den Eingriff.

Unterdessen wird dank Hilfe von Komponist und Musikproduzent Ralph Siegel (78) weiterhin fleißig Geld gespendet.

Als die Meldung über Hoenigs Krankenhausaufenthalt am Freitag durch die Medien ging, kam gleichzeitig heraus, dass dieser gar nicht krankenversichert sei. Die Maßnahmen in der Klinik würden ihm und seiner Familie, die bereits Privatinsolvenz angemeldet hatte, etwa 90.000 Euro kosten.

Ein auf der Plattform "GoFundMe" eingerichteter Spendenaufruf hat bereits Tausende Euro durch Fans und anteilnehmenden Menschen sammeln können.

Das Spendenziel, das zwischenzeitlich erhöht wurde und derzeit bei 75.000 Euro liegt, ist jedoch noch etwa 50.000 Euro entfernt.