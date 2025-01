Emotionale Worte an Heinz Hoenig: "Du darfst mich nicht allein lassen!"

Heinz Hoenigs Ehefrau Annika (39) erinnert sich in ihrem Podcast zurück an den Sommer, in dem ihr Heinz im Krankenhaus um sein Leben kämpfte.

Von Lena Schubert

Blankenburg/Berlin - Mit dem Gesundheitszustand von Schauspieler Heinz Hoenig (73) geht es langsam, aber sicher bergauf. Seine Ehefrau Annika (39) erinnert sich in ihrem Podcast zurück an den Sommer, in dem ihr Heinz im Krankenhaus um sein Leben kämpfte. Dem Paar kommt dabei die Tränen.

In ihrem Podcast erinnert sich Annika Kärsten-Hoenig (39) gemeinsam mit ihrem Ehemann Heinz (73) an den vergangenen Sommer. © Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig Es wird emotional im Podcast "24 - (K)ein Sommer in Berlin": Bei der aktuellen Folge hat sich Annika Kärsten-Hoenig sogar ihren Mann zur Verstärkung geholt, um von den dramatischen Tagen im vergangenen Sommer zu berichten. Sie erinnert sich an den Tag, an dem der 73-Jährige in die Berliner Charité geflogen wurde. Es brauchte die 39-Jährige geschlagene 15 Telefonate, um überhaupt herauszufinden, wo ihr Mann untergekommen war. "Man hält es ja auch nicht aus, diese Ungewissheit", erinnert sich die Dreifachmutter, "ich hatte eine scheiß Angst." Promis & Stars "Let's Dance"-Star nach Kinderarzt-Besuch fix und fertig: "Traf mich wie ein Schlag!" Schließlich durfte sie ihren "Heinzi" in der Klinik besuchen, da lag er aber noch im künstlichen Koma. Aber auch wenn der 73-Jährige seine Frau nicht hören konnte, so berichtet sie, küsste und knuddelte und redete sie mit ihm. "Ich hab gesagt 'Du kannst mich nicht allein lassen, wage es, auf dumme Gedanken zu kommen'", lacht die 39-Jährige im Podcast.

Annika Hoenig zu Palliativ-Team: "Mit euch rede ich nicht"