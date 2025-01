Bis vor Kurzem undenkbar: Heinz Hoenig erreicht Meilenstein an Silvester

Schauspieler Heinz Hoenig (73) konnte gemeinsam mit Frau Annika (39) Silvester bei Freunden feiern. © Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

Für viele selbstverständlich, für Heinz Hoenig bis vor Kurzem undenkbar: Silvester mit Freunden feiern.

Nach einem dunklen Jahr für den Schauspieler, in dem vieles unmöglich schien, beendet er 2024 mit einem schönen Moment.

"Dank guter Freunde bin ich dann endlich mal rausgekommen", erklärt der Schauspieler in einem RTL-Interview, "die haben mich runtergetragen, und wir sind zu einer sehr guten Bekannten gefahren und haben gefeiert."

Der 73-Jährige, der sich in seinem Zuhause in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) noch immer für eine weitere Operation erholt, ist größtenteils an den Rollstuhl gebunden.

Gemeinsam mit Frau Annika (39), Kindern und Freunden zu feiern ist also etwas ganz Besonderes.