Heinz und Annika Hoenigs zweite Hochzeit: "Kann verstehen, dass es auf Unverständnis trifft"

Annika Kärsten-Hoenig will auch jetzt, da ihr Heinz sich nach dem Koma und mehreren Eingriffen für zwei weitere notwendige Operationen erholt, zu ihm stehen. "Ja zu ihm. Ja zu uns. Ja zu einem gemeinsamen Leben. Ja - in guten wie in schlechten Zeiten!"

Also warum das Ganze? "Ich wollte Heinz mit dem zweiten Ja-Wort symbolisieren, dass ich ihn auch jetzt, wo eben nicht alles in Ordnung ist, wo er (noch) krank und hilfebedürftig ist und wo es noch schwierige Aufgaben zu bewältigen gibt, jederzeit wieder heiraten würde", schreibt die 40-Jährige auf Instagram .

Bei der Hochzeit mit dabei: Die gemeinsamen Söhne Jianni (2, l.) und Juliano (4, r.). © Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

"Ich kann verstehen, dass es bei einigen, die die Hintergründe nicht nachvollziehen können [...] auf Unverständnis trifft", erklärt die Dreifachmutter.

Nach der glamourösen Hochzeit auf der Promi-Insel wurde schnell Kritik laut - wie sich das Pärchen, das nicht einmal Geld für medizinische Behandlungen hat, so eine Hochzeit überhaupt leisten kann?

Wie Bild erfuhr, hatten die Hoenigs sich ihr zweites Jawort von der Zeitschrift "Bunte" und dem TV-Sender "RTL" sponsern lassen. Auch wurden sie vom Hotel "Strandhörn" auf Sylt eingeladen.

Lange hätte das Paar überlegt, ob sie so eine Einladung annehmen wollten. "Uns war bewusst, dass es aufgrund unserer Situation auf böse Kritik stoßen würde", schreibt die 40-Jährige.

Sie bedankt sich bei allen, die an ihrem besonderen Tag anwesend waren und betont abschließend: "Egal an welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt - es hätte trotzdem Menschen gegeben, die uns dafür verurteilen. Denn das, was sie an einem hassen, ist das, was ihnen selbst fehlt. LIEBE!"