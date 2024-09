Feuer-Drama! Heinz Hoenig ist im Krankenhaus - und zu Hause brennt's!

Schauspieler Heinz Hoenig (72) liegt seit Monaten im Krankenhaus. Seine Frau Annika (39) weicht ihm nicht von der Seite. © Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

Der 72-jährige Hoenig wartet derzeit in einem Berliner Krankenhaus auf seine nächste OP. Immer an seiner Seite: seine Frau Annika, die sich extra eine Wohnung in der Bundeshauptstadt genommen hat, um immer bei ihrem Schatz sein zu können.

Vor einer Woche kam dann der Schock: "Am 7. September gegen 21 Uhr telefonierte ich mit einer Freundin und bemerkte plötzlich bei einem Blick aus dem Fenster, dass Feuer im Seitengebäude ausgebrochen war", erklärte Annika Kärsten-Hoenig gegenüber "Bild".



Daraufhin rannte sie aus dem Haus und rettete sich in einen nahe gelegenen Imbiss. Die Feuerwehr evakuierte alle Bewohner und ging gegen den Brand vor.

"Ich wusste zunächst nicht wohin. Meine ganzen Sachen befanden sich ja in der Wohnung", so Kärsten-Hoenig. Bloß gut, dass die gemeinsamen Kinder Juliano (3) und Jianni (1) bei ihren Großeltern in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) zu Besuch und somit außer Gefahr waren.

Die Nacht verbrachte die 39-Jährige auf einem Stuhl neben dem Krankenbett ihres Mannes. Eine absolute Ausnahme, erklärte sie weiter, sie sei dankbar, dass das Krankenhaus ihnen das genehmigt hatte.