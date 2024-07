Sie möchte für Heinz Hoenig stark sein: Ehefrau Annika über den Zustand ihres Mannes

Berlin/Blankenburg - Seit Ende April liegt der schwer kranke Heinz Hoenig (72) in einer Berliner Klinik. Monatelang versucht er schon, nach einer Not-OP wieder zu Kräften zu kommen. Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) berichtet, wie es dem Schauspieler aktuell geht.

Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) bangt seit April um den Gesundheitszustand ihres Mannes, Heinz Hoenig (72). (Archivbild) © Gerald Matzka/dpa

In einem Interview vom gestrigen Sonntag bei "stern TV am Sonntag" äußert sich Annika zu der Lebensrealität ihrer Familie.

Aktuell gehe es Heinz den Umständen entsprechend gut - nachdem er lange künstlich beatmet wurde, müsse er nun vom Beatmungsgerät entwöhnt werden.

Heinz kämpfe sich jeden Tag durch, berichtet seine Ehefrau im Interview.

"Also, ganz ehrlich, was dieser Mann - mein Mann - da täglich leistet, ich ziehe alle Hüte, die ich habe, vor ihm", so die 39-Jährige. Für sie sei er der stärkste Mann auf diesem Planeten. "Ich bin einfach stolz, dass ich seine Frau sein darf."

Trotzdem belastet die schwere Situation verständlicherweise die Familie des "Das Boot"-Schauspielers. Immerhin ist er Vater von einem einjährigen und einem dreijährigen Sohn, welche mit Mutter Annika in Berlin in seiner Nähe verweilen.

Mental gehe es Annika "mal so, mal so". Sie verbringe jeden Tag bis zu sechs Stunden an Heinz' Krankenbett.