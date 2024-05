Künstliches Koma für Heinz Hoenig! Zweite OP muss warten

Schauspieler Heinz Hoenig (72) liegt inzwischen seit genau einem Monat im Krankenhaus und hofft auf Genesung. (Archivbild) © DPA

Nachdem seine Speiseröhre entfernt wurde, ging es überraschend schnell bergauf mit dem "Das Boot"-Schauspieler Heinz Hoenig.

Mithilfe von Logopäden und Physiotherapeuten wurde er wieder fit gemacht - sogar sitzen und stehen konnte er schon.

Doch dann hat sich sein Zustand wieder verschlechtert, wie Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) bei RTL erzählte.

Hoenig befindet sich seit genau einem Monat in einem Berliner Krankenhaus - ein Monat mit Eingriffen und wenig Bewegung. "Wenn jemand so lange liegt, gehen ganz viele Muskeln verloren und der große Atemmuskel fällt irgendwann auch mehr oder weniger in sich zusammen", erklärte seine Frau gegenüber RTL.

Der Schauspieler konnte nicht mehr abhusten, weshalb er erneut künstlich beatmet werden musste. Letztendlich wurde er für zwei Tage in ein künstliches Koma versetzt - erst seit Mittwoch wacht er langsam wieder auf.

Die zweite notwendige OP an seiner Hauptschlagader muss nun warten. Dabei handelt es sich immerhin um einen riskanten Eingriff, für den Hoenigs Zustand möglichst stabil sein soll.