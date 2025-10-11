 3.193

Wie in früheren Zeiten: Heinz Hoenig feiert wieder in Hamburger Promikneipe

Nach seiner langen und schweren Krankheit kann Heinz Hoenig wieder feiern. Der Schauspieler war Gast bei dem 75. Jubiläum der Promikneipe "Zwick" in Hamburg.

Von Robert Lilge

Hamburg/Blankenburg - Nach langer Krankheit und schwierigen Zeiten ist Schauspieler Heinz Hoenig (73) wieder mitten im Leben.

Das "Zwick" in Hamburg feierte sein 75. Jubiläum. Gastgeberin Susi Salm (61, l.) begrüßte ihre Gäste.
Das "Zwick" in Hamburg feierte sein 75. Jubiläum. Gastgeberin Susi Salm (61, l.) begrüßte ihre Gäste.  © IMAGO/BREUEL-BILD

Noch bis vor wenigen Wochen und Monaten ging es dem "Das Boot"-Star gesundheitlich nicht gut. Freunde und Familie bangten um sein Leben.

Doch alles wendete sich zum Positiven, und der heute 73-Jährige ist wieder fit. Zumindest so fit, um bei den Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum der Promikneipe "Zwick" in Hamburg dabei zu sein.

Hier sei er bereits in den 90er-Jahren neben vielen anderen Promis Stammgast gewesen, wie die BILD berichtet.

"Wow!": Als Gast erzählt, wozu Drohnen über Flughäfen fähig sind, ist Markus Lanz verblüfft
Markus Lanz "Wow!": Als Gast erzählt, wozu Drohnen über Flughäfen fähig sind, ist Markus Lanz verblüfft

Jetzt feierte das Lokal sein 75. Bestehen. Vor Ort traf Hoenig auf alte Bekannte, die sich über seine Anwesenheit freuten. Unter anderem Schauspieler Claude-Oliver Rudolph (68), Komiker Otto Waalkes (77) und TV-Legende Hugo Egon Balder (75).

Wie immer unzertrennlich und freudestrahlend an der Seite des Stars: seine Frau Annika (40). Auf Instagram schrieb sie mit einigen Einblicken in die Feierlichkeiten: "Was für ein Abend".

Kollegen freuen sich auf Wiedersehen mit Heinz Hoenig

Heinz Hoenig (73) und seine Frau Annika (40) besuchten die Promikneipe "Zwick".
Heinz Hoenig (73) und seine Frau Annika (40) besuchten die Promikneipe "Zwick".  © IMAGO/BREUEL-BILD

Vor allem Claude Oliver Rudolph freute sich, einen alten Kollegen wiederzusehen. Zusammen mit Hoenig waren beide Schauspieler Teil des Kino-Welterfolgs "Das Boot" aus dem Jahr 1981.

Dem Blatt sagte er: "Wir kennen uns seit 1979. Heinz wollte mir damals zeigen, wie man im Casino in Stockholm Geld gewinnt – und hat 800 Mark verloren. Der Beginn einer langen Freundschaft! Dass er heute hier ist, bedeutet uns allen sehr viel."

"Der Heinz freut sich riesig, seine alten Kollegen wiederzusehen. Heinz hat sich sehr gefreut, als die Einladung kam, da hat er gesagt, dass er sofort dabei ist", sagte Annika Hoenig.

Liebes-Aus bei Laura Vetter und Tutty Tran: "Hätte mir noch etwas Zeit gewünscht"
Promis & Stars Liebes-Aus bei Laura Vetter und Tutty Tran: "Hätte mir noch etwas Zeit gewünscht"

Ihr "Heinzi" selbst soll vor der Party noch das Lokal "Zur Ritze" auf der Reeperbahn besucht haben. Auch hier stand er bei früheren Filmproduktionen vor der Kamera.

Obwohl es ihm offenbar deutlich besser geht als zuletzt, wartet Hoenig noch immer auf wichtige Termine im Krankenhaus. Dann soll er unter anderem an der Aorta operiert werden.

Titelfoto: IMAGO/BREUEL-BILD

Mehr zum Thema Heinz Hoenig: