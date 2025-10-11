Wie in früheren Zeiten: Heinz Hoenig feiert wieder in Hamburger Promikneipe

Hamburg/Blankenburg - Nach langer Krankheit und schwierigen Zeiten ist Schauspieler Heinz Hoenig (73) wieder mitten im Leben.

Das "Zwick" in Hamburg feierte sein 75. Jubiläum. Gastgeberin Susi Salm (61, l.) begrüßte ihre Gäste. © IMAGO/BREUEL-BILD

Noch bis vor wenigen Wochen und Monaten ging es dem "Das Boot"-Star gesundheitlich nicht gut. Freunde und Familie bangten um sein Leben.

Doch alles wendete sich zum Positiven, und der heute 73-Jährige ist wieder fit. Zumindest so fit, um bei den Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum der Promikneipe "Zwick" in Hamburg dabei zu sein.

Hier sei er bereits in den 90er-Jahren neben vielen anderen Promis Stammgast gewesen, wie die BILD berichtet.

Jetzt feierte das Lokal sein 75. Bestehen. Vor Ort traf Hoenig auf alte Bekannte, die sich über seine Anwesenheit freuten. Unter anderem Schauspieler Claude-Oliver Rudolph (68), Komiker Otto Waalkes (77) und TV-Legende Hugo Egon Balder (75).

Wie immer unzertrennlich und freudestrahlend an der Seite des Stars: seine Frau Annika (40). Auf Instagram schrieb sie mit einigen Einblicken in die Feierlichkeiten: "Was für ein Abend".