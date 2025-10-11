Wie in früheren Zeiten: Heinz Hoenig feiert wieder in Hamburger Promikneipe
Hamburg/Blankenburg - Nach langer Krankheit und schwierigen Zeiten ist Schauspieler Heinz Hoenig (73) wieder mitten im Leben.
Noch bis vor wenigen Wochen und Monaten ging es dem "Das Boot"-Star gesundheitlich nicht gut. Freunde und Familie bangten um sein Leben.
Doch alles wendete sich zum Positiven, und der heute 73-Jährige ist wieder fit. Zumindest so fit, um bei den Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum der Promikneipe "Zwick" in Hamburg dabei zu sein.
Hier sei er bereits in den 90er-Jahren neben vielen anderen Promis Stammgast gewesen, wie die BILD berichtet.
Jetzt feierte das Lokal sein 75. Bestehen. Vor Ort traf Hoenig auf alte Bekannte, die sich über seine Anwesenheit freuten. Unter anderem Schauspieler Claude-Oliver Rudolph (68), Komiker Otto Waalkes (77) und TV-Legende Hugo Egon Balder (75).
Wie immer unzertrennlich und freudestrahlend an der Seite des Stars: seine Frau Annika (40). Auf Instagram schrieb sie mit einigen Einblicken in die Feierlichkeiten: "Was für ein Abend".
Kollegen freuen sich auf Wiedersehen mit Heinz Hoenig
Vor allem Claude Oliver Rudolph freute sich, einen alten Kollegen wiederzusehen. Zusammen mit Hoenig waren beide Schauspieler Teil des Kino-Welterfolgs "Das Boot" aus dem Jahr 1981.
Dem Blatt sagte er: "Wir kennen uns seit 1979. Heinz wollte mir damals zeigen, wie man im Casino in Stockholm Geld gewinnt – und hat 800 Mark verloren. Der Beginn einer langen Freundschaft! Dass er heute hier ist, bedeutet uns allen sehr viel."
"Der Heinz freut sich riesig, seine alten Kollegen wiederzusehen. Heinz hat sich sehr gefreut, als die Einladung kam, da hat er gesagt, dass er sofort dabei ist", sagte Annika Hoenig.
Ihr "Heinzi" selbst soll vor der Party noch das Lokal "Zur Ritze" auf der Reeperbahn besucht haben. Auch hier stand er bei früheren Filmproduktionen vor der Kamera.
Obwohl es ihm offenbar deutlich besser geht als zuletzt, wartet Hoenig noch immer auf wichtige Termine im Krankenhaus. Dann soll er unter anderem an der Aorta operiert werden.
Titelfoto: IMAGO/BREUEL-BILD