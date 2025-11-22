TV-Comeback nach Krankheit: Heinz Hoenig gibt besonderes Projekt bekannt

Köln - Erster Auftritt nach langer Krankheit: Schauspieler Heinz Hoenig (74) war zu Gast beim "Kölner Treff" und gibt überraschend ganz neue Projekte bekannt.

Heinz (74) und Annika Hoenig (40) sprachen beim "Kölner Treff" über zukünftige Projekte. © WDR/Claus Langer

"Ich werde ein Buch schreiben, das ist mein Plan", verkündet der 74-Jährige in der WDR-Talkshow, "mir fehlen ein paar Details, an die ich mich erinnern soll, die dann zusammengefügt werden."

Auch will Hoenig irgendwann wieder vor der Kamera und auf der Bühne stehen. Ehefrau Annika (40) hat ihm einen Song geschrieben, den er performen möchte. "Und wenn es nur dieser eine Song ist, den werde ich singen!", verspricht Hoenig beim "Kölner Treff".

Es ist sein erster Show-Auftritt nach seiner langen Krankheit - schon bei der Begrüßung kämpfen der "Das Boot"-Star und seine Annika mit den Tränen.

Auf Nachfrage von Moderatorin Susan Link (49) erinnert sich das Paar an die vergangene Zeit: Vor inzwischen eineinhalb Jahren wurde Heinz nach einer zunächst harmlosen Magen-Darm-Erkrankung plötzlich ins künstliche Koma versetzt.