TV-Comeback nach Krankheit: Heinz Hoenig gibt besonderes Projekt bekannt
Köln - Erster Auftritt nach langer Krankheit: Schauspieler Heinz Hoenig (74) war zu Gast beim "Kölner Treff" und gibt überraschend ganz neue Projekte bekannt.
"Ich werde ein Buch schreiben, das ist mein Plan", verkündet der 74-Jährige in der WDR-Talkshow, "mir fehlen ein paar Details, an die ich mich erinnern soll, die dann zusammengefügt werden."
Auch will Hoenig irgendwann wieder vor der Kamera und auf der Bühne stehen. Ehefrau Annika (40) hat ihm einen Song geschrieben, den er performen möchte. "Und wenn es nur dieser eine Song ist, den werde ich singen!", verspricht Hoenig beim "Kölner Treff".
Es ist sein erster Show-Auftritt nach seiner langen Krankheit - schon bei der Begrüßung kämpfen der "Das Boot"-Star und seine Annika mit den Tränen.
Auf Nachfrage von Moderatorin Susan Link (49) erinnert sich das Paar an die vergangene Zeit: Vor inzwischen eineinhalb Jahren wurde Heinz nach einer zunächst harmlosen Magen-Darm-Erkrankung plötzlich ins künstliche Koma versetzt.
Heinz Hoenig bei "Kölner Treff": "Ich bin nicht einfach so wegzuschießen!"
Zeitweise schien alles aussichtslos. Doch Heinz wollte leben - insbesondere für seine kleinen Söhne Juliano (4) und Jianni (3). "Ich bin nicht einfach so wegzuschießen, gibt’s nicht!", erzählt Heinz Hoenig drauflos.
Heute kann der 74-Jährige wieder selbstständig sprechen und beteiligte sich rege in der Talkshow. Annika Hoenig bedankt sich ganz offen bei allen Ärzten, Pflegern und Fans, die sie auf ihrem schweren Weg begleitet haben.
Auch für ihren Heinz fand die Dreifach-Mutter liebe Worte: "Er war in vielen Filmen ein harter Kerl, aber im echten Leben hat er richtige Stärke bewiesen. Ich bin stolz auf dich!"
Das Pärchen besiegelte das Liebesglück zuletzt mit einer zweiten Hochzeit. Auch dazu hat der Schauspieler, der sich derzeit für weitere Operationen erholt, eine ganz klare Haltung: "Ich heirate auch noch ein drittes Mal!"
