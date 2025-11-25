Kein Single mehr? Laura Wontorra gesteht: "Ich teile mir mit jemandem das Bett!"

Köln - Und plötzlich geriet das Treiben am Herd zur Nebensache: Hat Laura Wontorra (36) im TV etwa nicht ganz freiwillig ein privates Geheimnis ausgeplaudert?

Moderatorin Laura Wontorra (36) gilt seit dem Ehe-Aus mit Ex-Bundesliga-Star Simon Zoller (34) offiziell als Single. © RTL

In der VOX-Kochshow "Europa grillt den Henssler" nutzte Promi-Gast Filip Pavlović (31) die Gunst der Stunde, um der Moderatorin in Sachen Beziehungsstatus einmal etwas genauer auf den Zahn zu fühlen.

Immerhin gilt die beliebte Sportjournalistin seit dem Ehe-Aus mit Ex-Fußball-Profi Simon Zoller (34, u.a. 1. FC Köln, VfL Bochum und FC St. Pauli) im November 2022 offiziell als Single. Auch über ein Techtelmechtel in den vergangenen drei Jahren ist nichts bekannt.

Während die anderen Protagonisten mit Pfannen hantierten und in Töpfen rührten, fragte Filip die Gastgeberin ganz unverblümt: "Erzähl mal, bist du Single?" Wontorra reagierte zunächst kryptisch und erklärte: "Ich bin noch nie angestupst worden."

Mit einer derart schwammigen Aussage konnte der "Love Island VIP"-Kandidat jedoch so gar nichts anfangen, also hakte er noch einmal konkret bei der 36-Jährigen nach: "Bist du jetzt Single, oder nicht?"