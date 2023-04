26.04.2023 15:00 1.226 Atemloses Staunen in der Arena: Helene Fischer und Artisten verzaubern Leipzig

130.000 Zuschauer kamen 2022 bei ihrem "Rausch"-Konzert in München. Ganz so viele waren es bei Helene Fischers (38) Leipzig-Auftakt am Dienstag nicht.

Von Nico Schimmelpfennig Leipzig - Den letztjährigen Rekord mit 130.000 Zuschauern bei ihrem "Rausch"-Konzert in München knackte Helene Fischer (38) bei ihrem Leipzig-Auftakt am Dienstag zwar nicht. Dennoch staunten 12.000 Menschen atemlos in der Quarterback Immobilien Arena. Helene Fischer (38) ist aktuell zusammen mit dem "Cirque du Soleil" zu Gast in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig. © Nico Schimmelpfennig Noch bis zum Sonntag - mit Pause am Donnerstag - beglückt Deutschlands Schlager-Queen die Zuschauer während ihrer großen Arena-Tour in Leipzig. Zusammen mit dem Ensemble "Cirque du Soleil" bringt sie eine atemberaubende Show auf die Beine. Ihr Team aus rund 40 Musikern, Tänzern und Artisten sowie 75 Crewmitgliedern will das Unmögliche möglich machen und ihre Songs zu einem einzigartigen Show-Universum verschmelzen, das sich vor den Augen der 12.000 Fans pro Abend entfaltet. Es soll die bisher spektakulärste Showproduktion sein, die Musik, Magie, Tanz und sensationelle Artistik verbindet. Über 5000 Scheinwerfer und eine große LED-Wand von 35x10 Metern runden das eindrucksvolle Bühnenbild ab. Helene Fischer Helene Fischer mit großer Ankündigung! Die Sängerin spielt Zusatzkonzert in Köln Dass dies eine besondere Herausforderung sein würde, stellte sich im März heraus, als sich Helene selbst bei den Proben verletzte und die Tour später startete als geplant. Leipzig ist der dritte Halt, es folgen noch elf Städte. Rund 70 Shows vor über 750.000 Zuschauern werden es bis zum Tourende im Oktober sein. Helene Fischer: Dem Publikum bei "Atemlos durch die Nacht" ganz nah Insgesamt fünf Shows sind bis Sonntag geplant. © Nico Schimmelpfennig Geneviève Dorion-Coupal, Mukhtar O.S Mukhtar und ihr Team vom weltberühmten "Cirque du Soleil" inszenierten die phänomenale Produktion. Egal ob Wasser, Wind, Licht oder Energie – es wird mit den Elementen gespielt, die zusammen einen großen Diamanten ergeben. Das Design der diamantförmigen Trapezvorrichtungen ist einzigartig und neu. Neben anderen Elementen wurden für die Tour ein Wasserbecken und ein Feuerring produziert. Selbst die Schwerkraft scheint aufgehoben, wenn Helene Fischer über dem Publikum schwebt. Dies tut sie mit einem einzigartiger Roboterarm in mitten der Halle zu "Atemlos durch die Nacht" dem Publikum ganz nah kommt. Helene Fischer Helene Fischer sorgt bei Tour-Start für Gänsehaut-Moment mit Freund Thomas Sie widersteht dem Feuer und singt inmitten eines monsunartigen Regens. Als moderne Heldin lässt sie das Unsichtbare sichtbar, das Unglaubliche erlebbar werden. Tanz, Akrobatik und visuelle Effekte erschaffen fantastische Bilder für ihre Musik. Helene Fischer ignoriert die Grenzen ihres Metiers, wenn sie die größten Hits ihrer Karriere und neue Songs singt, tanzt und mit wagemutiger Artistik verbindet. Dabei vergisst die Ausnahmekünstlerin jedoch nie ihre zentrale Message: Die entscheidenden Kräfte finden sich in jedem selbst – Liebe, Wärme und Menschlichkeit. Zusammen mit dem "Cirque" bringt Deutschlands Schlagerqueen dabei eine atemberaubende Show auf die Bühne. © Nico Schimmelpfennig Inszeniert wurde das Ganze von Geneviève Dorion-Coupal, Mukhtar O.S Mukhtar und ihrem Team vom weltberühmten "Cirque du Soleil". © Nico Schimmelpfennig Es soll die bisher spektakulärste Showproduktion sein, die Musik, Magie, Tanz und sensationelle Artistik verbindet. © Nico Schimmelpfennig Rund 40 Tänzer... © Nico Schimmelpfennig ... Artisten... © Nico Schimmelpfennig ... und Musiker sowie 75 Crewmitglieder wollen das Unmögliche möglich machen. © Nico Schimmelpfennig 12.000 Fans können das Spektakel jeden Abend bestaunen. © Nico Schimmelpfennig Und dabei natürlich auch den Hits von Helene Fischer lauschen. © Nico Schimmelpfennig Wer die Show in Leipzig noch am 28., 29. oder 30. April erleben möchte: Es gibt noch vereinzelte Restkarten zu erwerben, bevor wieder mehr als 20 Sattelschlepper den Transport der Anlagen zur nächsten Station nach Stuttgart transportieren. Die Helene-Fischer-Tour wird von Live Nation veranstaltet in Kooperation mit Leutgeb Entertainment Group.

Titelfoto: Montage: Nico Schimmelpfennig