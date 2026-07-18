"Bin mir meiner Rolle bewusst": Helene Fischer verteidigt teure Ticket-Preise

München - Helene Fischer (41) zeigt Verständnis für die Ticketpreis-Debatte, verweist aber auf die Kosten großer Shows. So sagte sie am Freitagabend zum Abschluss ihrer Tour in München , dass die Preise in der Tat ein sehr wichtiges und großes Thema seien.

Mit einer aufwendigen Show begeisterte Helene Fischer (41) ihre Fans. © Georg Hochmuth/APA/dpa

"Aber wir können natürlich nicht ausblenden, dass in der heutigen Zeit alles teurer geworden ist."

Medien zufolge kosteten die Tickets für Fischers Konzerte von etwa 70 Euro aufwärts.

"Ja, Tickets sind teuer", räumte Fischer grundsätzlich ein. Man müsse aber bedenken, dass an einer Show Hunderte Menschen mitarbeiteten, die bezahlt werden müssten.

Viele sparten darauf oder verzichteten auf den Urlaub. Wenn sie das höre, gehe ihr das Herz auf. Sie wolle Erlebnisse schaffen und Momente kreieren, "die mit Geld nicht zu bezahlen sind".

Ihr Ziel sei, dass die Besucherinnen und Besucher hinterher glücklich und leicht nach Hause gingen mit dem Gefühl, es sei wirklich jeden Euro wert gewesen. Sie sehe sich auch als Vorbild für Fans, so wie sie selbst Vorbilder gehabt habe.

"Ich bin mir meiner Rolle bewusst und ich hoffe, dass die Eltern sagen können, okay, wenn du Helene als Vorbild hast, ist das jetzt nicht das schlechteste Vorbild."