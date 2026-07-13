"Irgendwas ist anders": Helene Fischer unterbricht Konzert wegen Kleider-Panne

Wien - Seit einem Monat begeistert Helene Fischer (41) Schlagerfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Rahmen ihrer 360-Grad-Stadion-Tour. Am Samstagabend bot die Sängerin ihrem Publikum im Ernst-Happel-Stadion in Wien eine unvergessliche Show - samt unangenehmem Kleider-Malheur!

Mit der roten Robe ging noch alles gut, doch das blaue Kostüm von Helene Fischer (41) gab an diesem Abend den Geist auf. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Ausgerechnet vor ihrem Song "Fehlerfrei" bemerkte die 41-Jährige eine kleine Panne an ihrem mit blauen Glitzersteinen und Fransen bestücktem Kostüm.

"Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, irgendwas ist anders an der Fischer. Das Kostümchen ist ein bisschen locker", witzelte Helene Fischer auf der Bühne und präsentierte Tausenden Zuschauern ihren blanken Rücken, wie in einem Video auf Instagram zu sehen ist.

Zwölf Shows habe der Einteiler durchgehalten. Doch beim Auftritt in Wien habe die Glitzer-Klamotte einfach den Geist aufgegeben.

Statt das Konzert peinlich berührt fortzusetzen, nahm die Künstlerin den kaputten Reißverschluss gleich zum Anlass, über das Thema Fehlbarkeit zu sprechen.

"Das Schöne ist ja an diesem Kostüm und überhaupt an dieser ganzen Show, daran arbeiten Menschen und es passieren Fehler beziehungsweise, das ist ja ein Materialfehler", erklärte Fischer.