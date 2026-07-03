Buntes Schlagerwochenende: Helene Fischer mit zwei Shows im Volksparkstadion

Hamburg - Deutschlands erfolgreichster Schlagerstar kommt nach Hamburg - und das gleich doppelt! Helene Fischer (41) spielt am Freitag und Samstag jeweils eine Show im Volksparkstadion.

Helene Fischer (41) spielt gleich zwei Konzerte im Hamburger Volksparkstadion. © Robert Michael/dpa

Mit ihrer "360 Grad Stadiontour" macht die Schlager-Queen natürlich auch in der Hansestadt Halt. Und das ganz passend zum am Samstag stattfindenden "Schlagermove", der ab 15 Uhr durch die Straßen und Gassen Hamburgs zieht. Los geht's am Heiligengeistfeld.

Fischer-Fans müssen sich deshalb auf viele Menschen gefasst machen. Besonders bei der Anreise mit Bus, Bahn oder Auto sollte deshalb mit einem zeitlichen Puffer gearbeitet werden, um von den 35 geplanten Songs rund um "Atemlos durch die Nacht" und "Heute Nacht" nichts zu verpassen.

Generell wird dazu aufgerufen, den eigenen Wagen stehenzulassen und auf die öffentlichen Verkehrsmittel auszuweichen.

Es wird empfohlen mit der S3 sowie S5 zum S-Bahnhof Stellingen zu fahren. Von dort aus fahren Bus-Shuttles zum Volksparkstadion.

Auch zu Fuß ist die Distanz machbar. Durch den angrenzenden Volkspark dauert der Marsch nur rund 15 bis 20 Minuten. Ebenso gibt es die Möglichkeit mit der U2 bis Hagenbecks Tierpark zu fahren. Bei Großveranstaltungen im Volksparkstadion fahren von dort aus dann ebenfalls Shuttle-Busse.

Der Einlass zum Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Show-Beginn ist auf 19.30 Uhr geplant. Eine Vorband soll es laut Angaben des Veranstalters nicht geben.