Helene-Fischer-Konzert in München: Alle Infos zu Anreise, Einlass und Verboten

München - Am 17. Juli tritt Helene Fischer (41) anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums in der Allianz Arena in München auf. Um 19.30 Uhr geht es los – das sind die wichtigsten Infos zum Konzert.

Helene Fischer (41) heizt am Freitagabend in München ein. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Schon vor Beginn gibt es einiges zu beachten: Wie gestaltet sich die Anreise, wann sollte man am besten da sein?

Der Einlass in der Allianz Arena beginnt um 18 Uhr. Wichtig zu wissen: Mit dem Konzertticket können U-Bahn, Bus, Tram und S-Bahn im MVV kostenfrei genutzt werden.

Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder Ostbahnhof ankommt, fährt zunächst mit der S-Bahn zum Marienplatz. Dort geht es mit der U6 Richtung Garching-Forschungszentrum bis zur Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrt dauert etwa 16 Minuten. Von dort führt die Esplanade direkt zur Allianz Arena.

Für die Anreise mit dem Auto sollte mehr Zeit eingeplant werden: Noch bis zum 22. Juli sind der Föhringer Ring sowie die Ausfahrt München-Föhringer Ring auf der A9 in Richtung München gesperrt.

Bei der Anreise aus dem Norden ist daher mit Umleitungen und Verzögerungen zu rechnen.