Helene-Fischer-Konzert in München: Alle Infos zu Anreise, Einlass und Verboten
München - Am 17. Juli tritt Helene Fischer (41) anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums in der Allianz Arena in München auf. Um 19.30 Uhr geht es los – das sind die wichtigsten Infos zum Konzert.
Schon vor Beginn gibt es einiges zu beachten: Wie gestaltet sich die Anreise, wann sollte man am besten da sein?
Der Einlass in der Allianz Arena beginnt um 18 Uhr. Wichtig zu wissen: Mit dem Konzertticket können U-Bahn, Bus, Tram und S-Bahn im MVV kostenfrei genutzt werden.
Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder Ostbahnhof ankommt, fährt zunächst mit der S-Bahn zum Marienplatz. Dort geht es mit der U6 Richtung Garching-Forschungszentrum bis zur Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrt dauert etwa 16 Minuten. Von dort führt die Esplanade direkt zur Allianz Arena.
Für die Anreise mit dem Auto sollte mehr Zeit eingeplant werden: Noch bis zum 22. Juli sind der Föhringer Ring sowie die Ausfahrt München-Föhringer Ring auf der A9 in Richtung München gesperrt.
Bei der Anreise aus dem Norden ist daher mit Umleitungen und Verzögerungen zu rechnen.
Helene-Fischer-Konzert: Sicherheits- und Besucherinformationen
- Erlaubt sind nur Taschen, die maximal das Format DIN A4 haben.
- Am Einlass finden Sicherheitskontrollen sowie Bodychecks statt.
- Kinder unter sechs Jahren dürfen die Veranstaltung nicht besuchen.
- Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 13 Jahren erhalten nur in Begleitung einer sorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person Zutritt.
Nicht erlaubt sind:
- Waffen, Sprays und Laserpointer
- Flaschen und Dosen (ausgenommen Tetra Paks bis 0,5 Liter)
- Kameras, GoPros und Selfiesticks
- Rucksäcke, Koffer und Taschen größer als DIN A4
- Schirme und Helme
- Powerbanks über 100 Gramm
Informationen zu Tickets und Vorprogramm
Das Konzert für den Freitagabend ist restlos ausverkauft. "Online sind keine Tickets mehr verfügbar" steht auf der Seite von Ticketmaster. Und auch bei Eventim ist nichts mehr zu holen. Wer also noch eine Karte ergattern wollte, hat leider Pech gehabt. (Stand 17. Juli)
Und wer wird vor dem Auftritt der Schlager-Queen die Wartezeit der Zuschauer verkürzen? Bei ihrer aktuellen 360-Grad-Stadion-Tour verzichtet Helene Fischer auf einen Supportact. Möglicherweise heizt stattdessen ein DJ dem Publikum vor Konzertbeginn ein.
Titelfoto: Georg Hochmuth/APA/dpa