Comeback nach der Babypause: Helene Fischer meldet sich im TV zurück

Berlin/Inning am Ammersee - Zu Weihnachten erwartet die Fans von Helene Fischer (41) eine Überraschung. Die Schlager-Ikone unterbricht ihre Babypause und wird im ARD zu sehen sein.

Helene Fischer (41) zeigte sich bei "Klein gegen Groß". (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Im Sommer wurde die 41-Jährige ein zweites Mal Mutter und zog sich anschließend aus der Öffentlichkeit für eine Babypause zurück. In einem Statement erklärte die Sängerin: "In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie verbringen."

Doch wie "Bild" wissen will, soll Helene Fischer schon bald wieder im Fernsehen zu sehen sein - wenn auch nur für einen kurzen Auftritt.

Am Sonntag während der Aufzeichnung der erfolgreichen ARD-Samstagabend-Show "Klein gegen Groß" begrüßte Moderator Kai Pflaume (58) plötzlich den Schlagerstar auf der Bühne - sehr zur Überraschung der Zuschauer.

So soll Helene Fischer Bluejeans und einen schwarzen Rollkragenpullover mit goldenen Knöpfen an den Schultern getragen haben.

In der Show mit Kai Pflaume soll sich die Schlager-Ikone einem Duell mit einem kleinen Mädchen gestellt haben.