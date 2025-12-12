Helene Fischer in TV-Show: "Wir sind maximal glücklich"

München/Berlin - Sängerin Helene Fischer (41) hat ihre Babypause unterbrochen und ist am Samstag ab 20.15 Uhr in der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" zu sehen.

Schlager-Star Helene Fischer (41) macht eine Pause von der (Familien-)Pause und ist am Samstagabend in der ARD zu sehen. © Peter Kneffel/dpa

"Ich bin ganz, ganz beseelt. Wir sind maximal glücklich, fühlen uns komplett und sind sehr dankbar", erzählt die 41-Jährige laut "Bild" in der Show, als ihr Moderator Kai Pflaume (58) zur Geburt der zweiten Tochter gratuliert.

Das Blatt hat die Sendung vorab schon gesehen.

Ein Sprecher Fischers hatte der dpa nach der Aufzeichnung im Herbst berichtet, die Sängerin stelle in der Sendung auch ihr neues Album mit dem Titel "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit" vor.

Der Schlager-Star hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht. Ende August schrieb sie auf ihren Social-Media-Kanälen, dass ihr Fokus derzeit auf ihrem Familienleben liege.

Doch sie denkt laut dem interview auch schon an ihre große 360-Grad-Open-Air-Tour im Sommer 2026.