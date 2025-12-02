"Zu sexy" auf der Bühne? Helene Fischer kontert Kritik von Carpendale & Co. knallhart

Amsterdam/Inning am Ammersee - Für Schlagerstar Helene Fischer (41) geht es nach der Babypause direkt wieder auf die großen Bühnen Europas. Doch bevor ihre Tour startet, enthüllte sie in Amsterdam ihre neue Wachsfigur – und musste sich dort prompt mit der Frage auseinandersetzen, ob ihre Outfits zu "sexy" seien.

Helene Fischer (41) zeigt sich in tollen Outfits auf der Bühne. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Frühjahr begannen die Diskussionen um Helene Fischers Bühnenoutfits bereits.

Im Podcast "Hotel Matze" sagte Howard Carpendale (79): "Helene, ich liebe dich, aber plötzlich hattest du das Gefühl, du musst viel sexier werden. Du bist sexy, aber du darfst nicht Sex auf der Bühne verkaufen."

Gegenüber der "Bild" ergänzte er: "Helene muss nicht versuchen, besonders sexy zu sein. Talent, Ausstrahlung und Klasse – darauf sollte sie setzen. 'Sex sells' braucht sie nicht."

Vor dem "Madame Tussauds"-Museum in Amsterdam fing ein niederländischer Reporter die Schlager-Ikone nach ihrer Wachsfigur-Enthüllung ab und konfrontiere sie direkt mit der Frage, ob sie für die kommende Tour ihre Outfits anpassen werde.

"Um ehrlich zu sein: nein", lautete Fischers klare Antwort. Sie wisse nicht, ob es "zu sexy" sei oder nicht. "Ich fühle mich sehr stark und sehr selbstbewusst. Ich gehe nicht mit gar nichts auf die Bühne."